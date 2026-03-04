الحلم يتحول إلى حقيقة؟ عرض مفاجىء ينتظر الهلال للتعاقد مع بونو بعد كأس العالم!

فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 17 انتصارًا مع 7 تعادلات في 24 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ58 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.