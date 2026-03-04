قتل، رشوة وتهرب ضريبي.. هاري ماجواير ينضم إلى قائمة "سجناء الورق" بصحبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

في المستطيل الأخضر يكون نجوم كرة القدم، بمثابة "آلهة العشب" الذين يطاردون المجد؛ لكن خلف الأضواء الصاخبة، تحوّل الكثير منهم إلى "مطاردين" من قِبل العدالة.

ومن قاعات المحاكم الفارهة في مدريد، إلى غرف التحقيق في باريس ولندن؛ سقطت أسماء كبرى في فخ التهرب الضريبي، الابتزاز والمشاجرات الليلية.

وبينما كان الجمهور ينتظر رؤية بعض نجوم كرة القدم، في زي السجون؛ خرجوا بابتسامات عريضة وتسويات مليونية، أو أحكام مع إيقاف التنفيذ.

آخر هؤلاء النجوم هو النجم الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع نادي مانشستر يونايتد؛ والذي صُدِر ضده حكم بالسجن في الساعات القليلة الماضية، مع إيقاف التنفيذ.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، قصة ماجواير الأخيرة؛ إلى جانب "نماذج" لبعض النجوم الكبار، الذي صُدِر ضدهم أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ..