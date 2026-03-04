Goal.com
مباشر
Harry Maguire GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

قتل، رشوة وتهرب ضريبي.. هاري ماجواير ينضم إلى قائمة "سجناء الورق" بصحبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

قائمة سوداء لنجوم عالميين تعرضوا لاتهامات متنوعة..

في المستطيل الأخضر يكون نجوم كرة القدم، بمثابة "آلهة العشب" الذين يطاردون المجد؛ لكن خلف الأضواء الصاخبة، تحوّل الكثير منهم إلى "مطاردين" من قِبل العدالة.

ومن قاعات المحاكم الفارهة في مدريد، إلى غرف التحقيق في باريس ولندن؛ سقطت أسماء كبرى في فخ التهرب الضريبي، الابتزاز والمشاجرات الليلية.

وبينما كان الجمهور ينتظر رؤية بعض نجوم كرة القدم، في زي السجون؛ خرجوا بابتسامات عريضة وتسويات مليونية، أو أحكام مع إيقاف التنفيذ.

آخر هؤلاء النجوم هو النجم الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع نادي مانشستر يونايتد؛ والذي صُدِر ضده حكم بالسجن في الساعات القليلة الماضية، مع إيقاف التنفيذ.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، قصة ماجواير الأخيرة؛ إلى جانب "نماذج" لبعض النجوم الكبار، الذي صُدِر ضدهم أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ..

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    هاري ماجواير.. مشاجرة ورشوة

    قضية المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، تعود إلى عام 2020؛ وذلك عندما تورط في مشاجرة هو وعائلته، أثناء عطلته في جزيرة ميكونوس اليونانية.

    وبسبب هذه المشاجرة، تدخلت الشرطة اليونانية فورًا؛ إلا أن ماجواير قام بالاعتداء على أفراد الأمن، ثم عرض رشوة عليهم.

    ووصلت القضية إلى ساحات القضاء، حيث استمرت على مدار عدة سنوات؛ قبل أن يتم إصدار حكم ضد المدافع الإنجليزي في الساعات الماضية، بـ"السجن" لمدة 21 شهرًا تقريبًا.

    عقوبة السجن ضد ماجوير، كانت مصحوبة بـ"إيقاف التنفيذ"؛ نظرًا لأن هذه المخالفة، هي الأولى ضد اللاعب.

    ويمنح القضاء اليوناني بعد التسهيلات، في قضايا "الجنح"؛ وهي إمكانية إيقاف تنفيذ عقوبة السجن، إذا كانت الأولى من نوعها ضد المتهم.

    • إعلان
  • LIonel Messi BarcelonaGetty Images

    ليونيل ميسي.. تهرب ضريبي

    أصدر القضاء الإسباني عام 2016، حكمًا على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بـ"السجن" لمدة 21 شهرًا؛ وذلك خلال فترة لعبه في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة

    الحكم الصادر ضد ميسي؛ جاء بتهمة تهربه من دفع ضرائب، بقيمة 4.1 مليون يورو.

    ورغم هذا الحكم.. لم يدخل الأسطورة الأرجنتينية "السجن"؛ حيث قام بتسوية مالية مع مصلحة الضرائب الإسبانية، مقابل إيقاف التنفيذ.

    وتسمح القوانين في إسبانيا، باستبدال عقوبة السجن في القضايا الضريبية، بتسويات مالية ضخمة؛ إذا كان الحكم الصادر ضد الشخص لأول مرة، وأقل من عامين.

  • CRISTIANO RONALDO REAL MADRID Getty Images

    كريستيانو رونالدو.. تهرب ضريبي

    لحق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بنظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ في عقوبة "السجن" مع إيقاف التنفيذ، بسبب الضرائب.

    القضاء الإسباني أصدر حكمًا ضد رونالدو، بـ"السجن" لمدة 23 شهرًا؛ وذلك في عام 2019، أي بعد سنة تقريبًا من رحيله عن العملاق العاصمي ريال مدريد.

    ومثّل الأسطورة البرتغالية، فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي والنصر السعودي.

    المهم.. تم إيقاف تنفيذ "سجن" رونالدو؛ مقابل تسوية مالية مع الضرائب الإسبانية، مقابل 18.8 مليون يورو.

  • FBL-EURO2012-FRIENDLY-FRA-CROAFP

    كريم بنزيما.. ابتزاز وتهديد

    عام 2021 شهد واحدة من أشهر القضايا التي هزت الوسط الرياضي الفرنسي؛ حيث صُدِر حكم ضد مهاجم ريال مدريد الإسباني وقتها كريم بنزيما، بـ"السجن" لمدة عام.

    وجاء الحكم الصادر ضد بنزيما وقتها؛ بتهمة مشاركته في عملية "ابتزاز"، ضد زميله في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا.

    وبدأت القصة عام 2015؛ عندما وقع "فيديو جنسي" لفالبوينا، في يد أشخاص قيل إنهم مُقربين من بنزيما.

    ومن ناحيته.. قال بنزيما الذي يلعب في صفوف نادي الهلال حاليًا، لزميله في المنتخب الفرنسي آنذاك: "انتبه يا ماتيو.. هؤلاء أشخاص خطيرون جدًا، ويجب أن تتعامل معهم وتدفع المال مقابل الفيديو".

    واعتبر القضاء الفرنسي أن حديث بنزيما لفالبوينا، لم يكن نصيحة أخوية، ولكنه "تواطؤ في الابتزاز"؛ ليصدر ضده حكمًا بـ"السجن" لمدة عام.

    إلا أن كريم بنزيما لم يدخل "السجن"؛ باعتبار أن القانون الفرنسي يسمح بإيقاف التنفيذ في الأحكام القصيرة، للمخالفات الأولى.

  • Dutch football team Ajax forward Patrick KluivertAFP

    باتريك كلويفرت.. قتل بالخطأ

    تورط النجم الهولندي الكبير باتريك كلويفرت، في بداية مسيرته بصفوف العملاق المحلي أياكس أمستردام، في حادث سير؛ أدى لوفاة أحد الأشخاص.

    آنذاك.. كان كلويفرت يقود سيارة "بي إم دبليو" بسرعة زائدة؛ حيث اصطدم بأخرى كان يقودها مشجع لنادي أياكس يدعى مارتن بوتمان، ما أسفر عن وفاة الأخير وإصابته زوجته.

    وصُدِر حكم بـ"السجن" 3 أشهر ضد كلويفرت؛ وذلك بتهمة القتل "غير المتعمد"، وتحديدًا في عام 1996.

    لكن.. تم إيقاف تنفيذ "السجن"، مع استبدال العقوبة ضد جوهرة منتخب هولندا وقتها؛ بغرامة مالية والمنع من القيادة، إلى جانب 240 ساعة من الخدمة المجتمعية.

  • Eric Cantona Manchester UnitedHulton Archive

    إريك كانتونا.. اعتداء جسدي

    واحدة من أشهر الحوادث في تاريخ الدوري الإنجليزي؛ تلك التي وقعت في مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، في 25 يناير 1995.

    الفرنسي إريك كانتونا، نجم مانشستر يونايتد آنذاك، تحصل على كارت أحمر في هذه المباراة؛ حيث أنه أثناء خروجه من أرضية الملعب، قام أحد المشجعين بتوجيه هتافات عنصرية ضده.

    هُنا.. لم يتمالك كانتونا نفسه، وضرب هذا المشجع بحركة "الكونج فو" الشهيرة، ثم أعقبها بمجموعة لكمات سريعة؛ الأمر الذي دفع القضاء لإصدار حكم ضده بـ"السجن" لمدة أسبوعين، بتهمة الاعتداء الجسدي.

    وباعتبار أن هذه كانت المخالفة الجنائية الأولى ضد كانتونا؛ وافق القاضي في النهاية على إيقاف تنفيذ حكم السجن، مع استبدالها بـ120 ساعة من الخدمة المجتمعية.

  • Paolo Rossi Italy 1982Getty Images

    باولو روسي.. احتيال رياضي

    انفجرت فضيحة مُراهنات وتلاعب بالنتائج، في الدوري الإيطالي عام 1980؛ عُرِفت باسم "توتونيرو" وقتها

    الفضيحة تمثّلت في قيام بعض المراهنين غير الشرعيين؛ بدفع أموال إلى عدد من اللاعبين، للتلاعب في نتائج بعض المباريات.

    من بين هؤلاء اللاعبين الذين أُدينوا في القضية، النجم الإيطالي باولو روسي؛ وتحديدًا خلال مباراة فريقه وقتها بيروجيا ضد أفيلينو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

    وواجه روسي اتهامات بـ"الاحتيال الرياضي"؛ التي كانت تستوجب "السجن" لعدة سنوات، وفق القانون الإيطالي.

    لكن في حالة هذا اللاعب، تم الاكتفاء بالعقوبات الرياضية ضده، مع إسقاط عقوبة "السجن"؛ خاصة أنه لم يكن هُناك "منظمة إجرامية" يقودها، مثلًا.

    وعوقب باولو روسي بالإيقاف لمدة 3 سنوات، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى عامين فقط؛ ما أدى إلى غيابه عن بطولة كأس أمم أوروبا 1980، التي استضافتها إيطاليا.

    وانتهت عقوبة إيقاف روسي عام 1982، قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم في إسبانيا؛ ليقود المدير الفني للمنتخب الإيطالي وقتها إنزو بيرزوت بالمغامرة بضمه، وهو ما أثار غضبًا كبيرًا في البلاد.

    وحوّل باولو روسي هذه القصة المأساوية، إلى نهاية سعيدة؛ حيث بدأ كأس العالم 1982 بشكلٍ باهت، قبل أن ينفجر بعد ذلك.

    وسجل روسي 3 أهداف هاتريك ضد البرازيل في دور المجموعات، ثم ثنائية في المربع الذهبي أمام بولندا، وآخر في النهائي ضد ألمانيا الغربية؛ ليقود إيطاليا للقب الغالي، مع حصوله على لقبي أفضل لاعب وهداف البطولة.

  • Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2025Getty/GOAL

    كلمة أخيرة.. لهذا يتم إيقاف تنفيذ سجن نجوم الكرة!

    وكل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ ليس إلا نماذج قليلة للغاية، من عديد الأسماء الكروية التي صُدِر قرار بـ"سجنهم" مع إيقاف التنفيذ.

    وتنظر أغلبية الدول الأوروبية، إلى نجوم كرة القدم، على أنهم مصدر للدخل الضريبي ورمز اجتماعي؛ لذلك يميل القضاء لاستبدال عقوبة "السجن"، بالآتي:

    * الخدمة المجتمعية: تدريب ناشئين أو العمل في مؤسسات خيرية.

    * الغرامات المالية: دفع مبالغ تفوق تهربهم الضريبي.

    * السوار الإلكتروني: البقاء في المنزل خلال ساعات محددة.

    أي أننا نرى معاملة خاصة لهؤلاء المشاهير؛ إذا كانت بعض القضايا التي تورطوا فيها بسيطة أو بدون قصد، على أن يتم الاستفادة منهم في جوانب أخرى.

0