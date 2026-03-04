Goal.com
مباشر
Salem Al Dawsari GFX GOAL ONLY KSA SaudiGOAL AR
زهيرة عادل

سالم الدوسري "شبه متهم" على لسان مدرب المنتخب السعودي السابق .. قضية "التهرب" من المعسكرات تعود ونحن نقدم دليل براءته!

التورنيدو في وجه الاتهامات من جديد..

وكأن ما به في الوقت الحالي لا يكفيه، حتى تُفتح عليه جبهة صراع أخرى تزيد الضغوطات عليه في مرحلة حرجة سواء من موسم 2025-2026 أو كونها قبل كأس العالم 2026 بثلاثة أشهر..

الحديث هنا عن سالم الدوسري؛ قائد الهلال، الذي تحدثنا قبل أيام عن كونه "ضحية" في القلعة الزرقاء حاليًا، رغم تراجع مستواه بشكل كبير وملحوظ.

حينها كتبنا تقريرًا بعنوان "ماذا يحدث مع "الضحية" الدوسري في الهلال؟ .. "هرب" من الاتحاد صباحًا وسمع "حس يا سالم" مساءً!"، واليوم نعود بجدل آخر يُثار حول التورنيدو، ليزيده تشتيتًا..

  • خالد القروني .. يروي واقعة ما قبل كأس العالم للشباب 2011

    مدرب المنتخب السعودي للشباب سابقًا خالد القروني ظهر في لقاء مع قناة "الإخبارية"، تحدث خلاله عن بداية استكشافه لسالم الدوسري، ودعوته للمشاركة في كأس العالم للشباب 2011..

    القروني أشاد بموهبة التورنيدو، لكنه كشف واقعة تعرضه للإصابة في معسكر المنتخب السعودي للشباب، ما اضطره للعودة للهلال، فيما كانت المفاجأة في مشاركته مع الزعيم في مباراة ودية بعدها مباشرةً!

    يقول خالد القروني: "سالم قصته قصة، فلم أكن أعرفه، ولمتابعة بعض اللاعبين كنت أحضر لمختلف الأندية. في يوم ذهبت للهلال في يوم تزامن به مواجهة فريقه الأولمبي مع نظيره في الأهلي، والتي شارك بها سالم الدوسري في آخر ربع ساعة. بعدها تواصلت مع مدير المنتخب لاستدعاء سالم، وحضر في اليوم التالي، ثم خاض معنا بعض المباريات الودية، حتى أثبت أنه لاعب يمكن الاستفادة منه".

    وأضاف: "ذهبنا بعد ذلك لمعسكر البرازيل، فتعرض سالم خلاله لإصابة بكسر في الأنف، ما يعني غيابه لمدة شهر عن الملاعب، أي حتى منتصف كاس العالم آنذاك، لذا عاد للهلال وانضم لمعسكر الفريق الأول، لكنني فوجئت بعدها أنه تمرن بشكل طبيعي مع الهلال وخاض مباراة ودية، هذا ما علمته من عبداللطيف الحسيني أحد أعضاء الجهاز آنذاك!".

    مدرب الأخضر للشباب سابقًا استطرد: "مرت الأيام، وتعرض لاعبنا محمد برناوي للإصابة، فطلب من الحسيني استدعاء الدوسري من جديد، فتواصلنا مع سامي الجابر؛ الذي كان مديرًا للهلال حينها، وهنا ظهرت قيمة اللاعب الدولي الذي يعرف قيمة كأس العالم كسامي، الذي قال إنه سيرسله لنا في أسرع وقت، وقد كان".

    • إعلان

  • اللغط في حديث خالد القروني

    لنحلل الآن ما قاله خالد القروني، والذي دفع البعض للترويج أكثر لمزاعم "تهرب الدوسري من معسكرات المنتخب السعودي"..

    القروني استخدم ثلاثة تعبيرات هي أكثر ما أثار الجدل .. "سالم قصته قصة"، "فوجئت بخوضه ودية مع الهلال بعد مغادرته المعسكر"، و"قيمة اللاعب الدولي الذي يعرف قيمة كأس العالم كسامي الجابر".

    الجملة الأخيرة تحديدًا اعتبرها البعض إسقاط على سالم الدوسري، وأنه لصغر سنه لم يكن يعرف قيمة الحدث العالمي وأهمية المشاركة بها، على عكس الجابر الذي منح منتخب الشباب أولوية الاستفادة من التورنيدو طالما لم يعد مصابًا.

  • ما أشبه الليلة بالبارحة يا سالم!

    تلك الواقعة التي رواها خالد القروني بعد مرور 15 عامًا عليها، كان عمر سالم الدوسري بها 20 عامًا، لكنه سيناريو متكرر في السنوات الأخيرة..

    تألق مع الهلال ثم الانضمام لمعسكر المنتخب السعودي فالتعرض لإصابة في المران ومغادرة المعسكر وصولًا لمشاركة سالم الدوسري في تدريبات الزعيم بشكل طبيعي بعد أيام قليلة من الإصابة.

    هذا السيناريو تكرر أكثر من ست مرات تقريبًا على مدار السنوات الأخيرة، ما دفع الكثيرون لاتهام التورنيدو بـ"تعمد التهرب" من معسكرات المنتخب السعودي.

    بل لنكن أكثر دقة هو مستمر منذ 12 عامًا تقريبًا، فقد تردد في 2014، و2016، وعاد بقوة في 2023 وغيرها من الأعوام .. هي تهمة تتردد من قبل البعض مع كل إصابة لسالم في المنتخب تقريبًا دون كلل أو ملل!

  • رواية طبيب المنتخب السابق تنفي الاتهامات عن سالم

    نحن لا نقول إن خالد القروني تعمد اتهام سالم الدوسري بالتهرب من معسكر المنتخب السعودي للشباب قبل كأس العالم 2011، لكن طريقة حديثه هي ما أوحت للكثيرين بذلك.

    لكن هناك شيء بسيط لو أضافه فقط القروني لروايته، لتجنب الجميع كل هذا اللغط الدائر حاليًا..

    الجهاز الطبي للمنتخب السعودي للشباب آنذاك هو من شخص حالة التورنيدو بأنها "كسر في الأنف"، وكون الجهاز الطبي للهلال أجاد التعامل مع حالته بوضع جبيرة على الأنف أو ما شابه، ليس من المفترض أن يتحمل سالم نتيجته.

    وإن فرضنا أن خالد القروني قد تعمد اتهام الدوسري، فهناك كذلك من هم "داخل المطبخ" – كما نقول بالعامة – خرجوا من قبل للدفاع عنه ضد أي محاولة للتشكيك في وطنيته..

    صالح الحارثي؛ طبيب المنتخب السعودي الأسبق، خرج من قبل للدفاع عن سالم الدوسري أمام أي اتهامات بادعاء الإصابة والتهرب من معسكرات الأخضر، ذاكرًا واقعتين تظهران مدى تضحيته لأجل تمثيل منتخب بلده..

    وقال الحارثي في بداية تصريحاته مع برنامج "الأول" في مطلع يناير 2025: "سالم من أكثر اللاعبين (ولائًا وحبًا) للمنتخب السعودي.. البعض استخدم هذا اللاعب كأداة لحرب إعلامية".

    وأشار طبيب المنتخب السعودي الأسبق إلى أن سالم الدوسري، يغلق الأبواب على نفسه ويبكي بحرقة؛ وذلك بعد كل خسارة يتعرض لها الأخضر.

    وفجّر الحارثي مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما كشف عن تحذيرات من الأطباء لسالم بـ"فقدان بصره"، حال اللعب مع المنتخب السعودي، في أعقاب إصابته بـ"كسر في تجويف العين".

    وأكد صالح الحارثي أنه كان شاهدًا على الواقعة؛ حيث رفض اللاعب تحذيرات الأطباء وخاطر بـ"فقدان بصره"، قائلًا لهم بالحرف الواحد: "الوطن يحتاجني".

    وروى الحارثي واقعة أخرى بطلها الدوسري، الذي تعرض لإصابة في إحدى مباريات السعودية؛ لكنه طلب من الأطباء أن يقوموا بربط قدمه رغم "الورم"، وعاد لإكمال اللقاء وسجل هدفًا.

    بالمختصر: كما أن هناك مؤشرات قد تدفع لاتهام سالم المستمر بالتهرب، هناك شهود عيان ينفون عنه التهم وهم غير مضطرين لذلك!

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
النجمة crest
النجمة
النجمة
0