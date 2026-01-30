أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | صفقتان قادمتان وقرار نهائي بمستقبل مالكوم وداروين نونيز لا يعرف الطريق نحو حساب الزعيم!
مالكوم يستقر على البقاء
كشف الصحفي برونو أندرادي من شبكة "ESPN" البرازيلية، عن تطور جديد في مستقبل مالكوم جناح الهلال، وموقفه من الاستمرار بالفريق.
وأوضح أن مالكوم يفكر بالفعل في تجديد عقده مع الهلال، وليست لديه أي رغبة في مغادرة دوري روشن السعودي في الوقت الحالي، ويشعر براحة كبيرة مع عائلته.
وهو ما يجعل اللاعب يتجه نحو التوقيع على عقد جديد، مع إغلاق الباب أمام أي محاولات من نادي كورينثيانز البرازيلي لضمه.
داروين نونيز لا يعرف طريق الشباك .. ولا حتى حساب الهلال على منصة إكس
المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز أصبح معروفًا بإهدار الفرص واحدة تلو الأخرى أمام المرمى، ويبدو أنه يفتقد للتركيز لدرجة أنه لم يستطع ذكر حساب اسم ناديه بإحدى التغريدات على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي".
مقطع فيديو انتشر على المنصة المعروفة، وهو يظهر نونيز يقوم بذكر أحد حسابات مشجعي الهلال بدلًا من ناديه.
لوكمان لن ينضم للهلال
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو، أن أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي، اقترب من التوصل لحل نهائي بخصوص مستقبله خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وأشار إلى أن اللاعب لن ينتقل إلى الهلال كما أشيع ببعض المناسبات، حيث أصبح النيجيري قريبًا من التوقيع بشكل رسمي مع فنربخشه التركي.
كواليس جديدة بمستقبل روبن نيفيش
بعد أنباء الاتفاق مع الهلال .. الكشف عن كواليس مفاوضات نيفيش مع مانشستر يونايتد
تعرض مانشستر يونايتد لانتكاسة كبيرة في سوق الانتقالات، حيث يبدو أن روبن نيفيش، الذي كان هدفًا طويل الأمد للنادي، على وشك توقيع عقد جديد مع الهلال.
وعلى الرغم من إجراء محادثات مع الشياطين الحمر في ديسمبر، إلا أن لاعب الوسط في مفاوضات متقدمة للبقاء في السعودية، مما ينهي آمال مايكل كاريك في تعزيز صفوف الفريق في يناير به.
واجهت مساعي مانشستر يونايتد لتعزيز خط الوسط عقبة حاسمة، حيث ادعى فابريتسيو رومانو أن نيفيش على وشك الالتزام بمستقبله مع الهلال. كان قائد وولفرهامبتون السابق مرتبطًا بشدة بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر، حيث طالما تم الترويج لأولد ترافورد كوجهة محتملة.
ومع ذلك، تبددت الآمال في رؤية النجم البرتغالي يرتدي قميص مانشستر يونايتد. في حديثه على قناته على YouTube، كشف رومانو أن نيفيش يدخل الآن في "مفاوضات متقدمة" لتوقيع عقد مربح لمدة ثلاث سنوات مع بطل الدوري السعودي للمحترفين.
هذا الخبر يقضي فعليًا على أي احتمال متبقي لانتقاله إلى مانشستر في آخر يوم من فترة الانتقالات، مما يجبر فريق التعاقدات في النادي على البحث في أماكن أخرى أو التمسك بخياراته الحالية حتى الصيف.
الهلال يحاول إتمام صفقة جناح فرانكفورت
سعره وصل من 80 إلى 30 مليون يورو .. الهلال يعمل على حسم صفقة جناح فرانكفورت قبل إغلاق الميركاتو!
مرة أخرى يعود جان ماتيو باهويا، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، على رادار أندية دوري روشن السعودي، بعد سبق أن ارتبط بالقدوم للبطولة في أكثر من مناسبة.
الحديث هنا عن محاولات من الهلال السعودي لخطف الجناح الفرنسي، حيث يسعى النادي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مستغلًا شعور اللاعب بالإحباط من قلة مشاركاته مع فرانكفورت.
الصحفي ساشا تافولييري، قال إن الهلال استفسر عن الشروط المحتملة للتعاقد مع باهويا خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك من أجل تدعيم فريق المدرب سيموني إنزاجي لما تبقى من هذا الموسم.
اللاعب لا يعيش أفضل فتراته مع فرانكفورت، حيث سجل 3 أهداف ولعب تمريرة حاسمة في 26 مباراة خاضها بكل البطولات، ولم يبدأ في البوندسليجا سوى 8 مرات فقط.
وقال تافولييري إن الهلال تقدم بعرض قيمته 20 مليون يورو للتعاقد مع الجناح الشاب، ولكن إدارة فرانكفورت رفضت وطلبت ما لا يقل عن 30 مليونًا لبيع اللاعب.
إنزاجي يكشف سر تسديد الدوسري لركلة القادسية .. ونيفيش : لا نلعب وحدنا
فيديو | إنزاجي يكشف سر تسديد سالم الدوسري لركلة القادسية .. ونيفيش: لا نلعب وحدنا بدوري روشن "ما قبل 20 سنة"
كشف سيموني إنزاجي مدرب فريق الهلال، السر وراء تغيير منفذ ركلات الجزاء خلال مباراة القادسية، بالمواجهة التي أقيمت بين الفريقين، أمس، الخميس، في الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.
الزعيم حل ضيفًا على القادسية، في قمة مثيرة، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليخسر الفريق نقطتين في سباق المنافسة على اللقب.
المبادرة الأولى كانت من نصيب الضيوف، حيث هدف أكثر من رائع للبرتغالي روبن نيفيش في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ثم أدرك الأوروجواياني ناهيتان نانديز التعادل لأصحاب الأرض بعدها بدقيقتين فقط.
سيموني إنزاجي جلس في المؤتمر الصحفي للمباراة للحديث عن سبب تغيير مسدد ركلات الجزاء، ليجيب على تساؤل أحد الصحفيين:"القرار جاء من اللاعبين، المسدد الرئيسي هو روبن نيفيش، بعدها لدينا سالم الدوسري وماركوس ليوناردو".
وأضاف:"سالم وماركوس يسددان الركلات بطريقة مميزة كما شاهدنا في المباراة الأخيرة أمام النصر، سالم سدد بشكل طبيعي".
وتابع:"للأسف هذا هو الحال، ركلات الجزاء قد يتم إهدارها أحيانًا ولا توجد مشكلة في ذلك، كما يجب الإشادة بحارس مرماهم أيضًا".
في سياق منفصل قال نيفيش بعد الاكتفاء بالتعادل ضد القادسية:"كانت مباراة صعبة، بدأنا اللقاء بشكل جيد جدًا، استقبلنا الهدف من أول فرصة لهم، ثم مرة أخرى من ركلة ركنية".
وأوضح:"علينا أن نعمل على هذا الأمر، لأن كل النقاط التي خسرناها في هذا الدوري كانت من ركلات ثابتة، ونحتاج للعمل على حل هذه المشكلة، وأعتقد أننا استحقينا الفوز اليوم لأننا لعبنا بشكل جيد جدًا".
وأما عن اهتزاز شباك الهلال مرة أخرى وإمكانية وجود مشكلة دفاعية:"هل نلعب وحدنا في الملعب؟ نحاول القيام بأفضل ما لدينا ولكن الفرق الأخرى لديها جودة في خط الهجوم أيضًا، نحتاج للتطور في الكرات الثابتة، ولكن هذه المسابقة ليست كما كانت عليه منذ 20 سنة".
القادسية يسخر من نجم الهلال
"بحسن نية".. القادسية يسخر من لقطة نجم الهلال وبريندان رودجرز يكشف: هكذا غيّر الحكم نتيجة المباراة!
سخر نادي القادسية من الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس؛ الذي أدار مواجهة الفريق ضد عملاق الرياض الهلال، مساء يوم الخميس.
القادسية سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ بعدما كان قريبًا جدًا من تحقيق الفوز، والحصول على النقاط كاملة.
وفي هذا السياق.. نشر نادي القادسية مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لإحدى اللقطات الجدلية في مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد القادسية، مساء يوم الخميس.
هذه اللقطة كان يطالب فيها القادسية، بالحصول على "ركلة جزائية"؛ وذلك عقب ارتقاء ظهير الهلال الفرنسي تيو هيرنانديز، فوق متوسط الميدان الأوروجوياني ناهيتان نانديز.
نانديز تواجد وقتها داخل منطقة الـ18 الهلالية؛ حيث كان يحاول استلام تمريرة زميله في القادسية - وهو ظهره لتيو -، ليقفز الأخير فوقه مبعدًا الكرة.
وعلق القادسية على هذه الصور، التي تظهر لقطة لاعبه ناهيتان مع ظهير الزعيم الهلالي؛ بالقول ساخرًا: "استلام.. بحسن نية".
ومن ناحيته.. وصف الأيرلندي بريندان رودجرز، المدير الفني لنادي القادسية، الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس؛ الذي أدار مواجهة فريقه ضد عملاق الرياض الهلال، بـ"السيئ".
رودجرز أشار في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن الحكم كان مترددًا طوال الـ90 دقيقة؛ ما أثر على الفريقين معًا.
واستشهد رودجرز بقرار حرم القادسية من الحصول على النقاط الثلاث؛ قائلًا: "الهدف الثاني للهلال الذي جاء في الدقيقة 90؛ كان بسبب تغيير الحكم قراره إلى (ركنية).. هُناك تفاصيل بسيطة قد تفقدك النتيجة".
وشدد المدير الفني الأيرلندي على أن دوري روشن السعودي، يستحق حكامًا أفضل؛ من هؤلاء الذين يتم جلبهم، في الوقت الحالي.
مخرج قانوني ينقذ الحمدان من مصير كنو
لو فسخ عقده مع الهلال .. "مخرج قانوني" ينقذ عبدالله الحمدان من مصير كنو وأزمة قد تطيل مدة غيابه!
بات ملف عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أحد أبرز الملفات على الساحة الكروية في السعودية، مع تبقي أيام قلائل على غلق باب الميركاتو الشتوي، مطلع فبراير المُقبل.
وفي هذا السياق، أشار موقع 365Scores إلى أن اللجنة القانونية بالهلال، بدأت بالفعل العمل على ملف عبد الله الحمدان، بتكليف مباشر من قِبل الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة النادي، وفي حالة ثبوت تواصل غير قانوني بين اللاعب وأي نادٍ آخر، خلال فترة سريان عقده الحالي، فلن يتردد الأزرق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وكانت صحيفة "الرياضية"، قد كشفت عن مفاجأة تتعلق بعقد الحمدان مع الهلال، بأنه لن ينتهي في الصيف المُقبل، وإنما مع نهاية يناير الجاري، ما يعني أنه حاليًا في الفترة الحرة في عقده.
وإذا ثبت توقيع الحمدان وانتقاله إلى النصر، فإن العالمي، لن يكون قادرًا على قيد اللاعب ضمن صفوفه، هذا الموسم، إلا بموافقة الهلال على فسخ العقد قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، فيما حاول اللاعب ووكيله، والده عبد اللطيف الغنام، إقناع الإدارة الهلالية بإنهاء العقد قبل موعده بعدة أيام، إلا أن طلبهما قوبل بالرفض.
من جانبه، كشف المستشار القانوني يعقوب المطير، عبر برنامج "دورينا غير"، عن موقف عبد الله الحمدان، إذا ثبت دخوله في مفاوضات مع النصر، وحقيقة ظهور حالة جديدة من قضية محمد كنو.
وقال المطير إنه في حالة ثبوت مخالفة الحمدان، وتقديم شكوى من قِبل نادي الهلال، فإن اللاعب سيكون معرضًا للعقوبات والتعويض وما شابه.
ولكن، ألمح المطير بأن العقوبة يمكن أن تكون "مخففة"، خاصة وأن الحمدان قد تجاوز الفترة المحمية في عقده، التي تشير لأولى 3 سنوات، وذلك إذا ثبت فسخ اللاعب لعقده مع الهلال من طرف واحد، قبل أيام من نهايته.
في المقابل، أشار المطير إلى أن هذا الملف يسير نحو 3 اتجاهات، إما شراء النصر للفترة المتبقية من عقد الحمدان، أو تسوية اللاعب للأمر مع الهلال، أو تقديم شكوى، معربًا عن تخوفه بألا يتمكن النصر من قيد اللاعب بعد غلق فترة التسجيل الشتوية، ما يجعله بحاجة للانتظار حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.
الهلال يحسم صفقة ميتي
مشروع "خليفة النجوم" يبدأ في الرياض.. الهلال يوجه صفعة لكبار البريميرليج ويخطف جوهرة فرنسا المفقودة!
في خطوة لم تكن مفاجئة لمن يعلم طموحات "الزعيم" الآسيوي، ولكنها كانت صادمة في أروقة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح نادي الهلال السعودي في إحكام قبضته على واحدة من أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في القارة العجوز. إنها قصة المهاجم الشاب محمد قادر ميتي، الذي غادر الديار الفرنسية ليحط الرحال في معقل الأبطال بالرياض.
سباق مع الزمن وتفوق على العمالقة لم تكن الصفقة مجرد انتقال عادي، بل كانت معركة تفاوضية شرسة. فبينما كانت أعين كبار "البريميرليج" تراقب المهاجم صاحب الـ18 ربيعاً وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليه، تحركت إدارة الهلال بهدوء وبسرعة لافتة. وبحسب "خبير الانتقالات" فابريتسيو رومانو، فإن الإغراء لم يكن مادياً فحسب، بل كان "مشروعاً كروياً" متكاملاً جعل اللاعب يفضل القميص الأزرق على وعود الضباب في إنجلترا.
أرقام الصفقة وكواليس القرار بلغت قيمة الصفقة نحو 30 مليون يورو، وهو مبلغ يعكس حجم الموهبة التي يمتلكها نجم نادي رين السابق. ميتي، الذي يُنظر إليه كقطعة أساسية في مستقبل الهجوم الفرنسي، وجد في عرض الهلال ما لم يجده في غيره؛ فرصة اللعب تحت قيادة التكتيكي الإيطالي سيموني إنزاجي، والمشاركة في منظومة مدججة بالنجوم العالميين، مما يضمن له تطوراً سريعاً واحتكاكاً من نوع خاص.