أخبار الهلال اليوم | نور يكشف سر فشل خطف صفقة الزعيم .. وموقف جوهرة الفيحاء!

كشفت التقارير عن تحرك هلالي مفاجئ لاستعادة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد من لانس الفرنسي على سبيل الإعارة في يناير الحالي، إلا أن التشاؤم يسود الموقف نظراً لمشاركة اللاعب بانتظام مع فريقه الفرنسي مؤخراً.

ووضعت الإدارة خيارات بديلة حال فشل عودة سعود، أبرزها راضي العتيبي لاعب الاتفاق الذي اشترط ناديه 25 مليون ريال "كاش" للتخلي عنه، بينما رفض التعاون التفريط في الخيار الآخر محمد محرزي.

