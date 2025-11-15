أخبار الهلال اليوم | نجل إنزاجي يظهر في كشوفات الزعيم .. وثنائي الفريق مستهدف من فريق في دوري روشن!

شهدت قائمة فريق الهلال تحت 13 عامًا حدثًا لافتًا تمثل في ظهور اسم لورينزو إنزاجي، نجل المدير الفني للفريق الأول، الإيطالي سيموني إنزاجي، ضمن الأسماء المختارة للمشاركة مع الفئة السنية خلال الفترة المقبلة.

وجاء إدراج لورينزو في القائمة الرسمية التي أعلنها النادي مؤخرًا، دون الكشف عن المركز الذي سيشغله داخل الملعب، إذ لم توضح القائمة ما إذا كان سيشارك في خط الهجوم أو الوسط أو الدفاع، ما أثار فضول الجماهير حول طبيعة الدور الذي سيؤديه داخل الفريق الصغير.

ويأتي هذا الظهور بالتزامن مع وجود سيموني إنزاجي وعائلته في الرياض عقب توليه قيادة الهلال الأول، حيث يبدو أن العائلة بدأت بالفعل في التأقلم مع الأجواء داخل المملكة.

كما يعكس تواجد لورينزو ضمن فرق الفئات السنية رغبة الجهاز الفني وعائلة إنزاجي في دمج الابن داخل المنظومة الرياضية للنادي، والاستفادة من البيئة الاحترافية التي يوفرها الهلال للفئات العمرية.