Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الهلال اليوم | الديربي قد يدفع كريستيانو رونالدو لـ"الإجازة" .. رصد موهبة فرنسية وكواليس أزمة سالم الدوسري ونواف العقيدي

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس 15 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • ديربي الهلال والنصر قد يدفع كريستيانو رونالدو لـ"الإجازة"

    فجّر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

    الصرامي كشف في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الخميس، عن أن رونالدو يفكر في أخذ "إجازة"، وعدم خوض أي مباراة مع النصر؛ وذلك بعد الخسارة أمام الهلال (1-3)، في ديربي الرياض الكبير.

    وأوضح الصرامي أن رونالدو، أخبر الدائرة المقربة منه؛ باعتقاده أنه أحد أسباب تراجع نتائج النصر، في الفترة الأخيرة.

    وأضاف الإعلامي الرياضي: "لذلك.. يفكر رونالدو بالابتعاد لمدة أسبوعين إلى شهر، ومراقبة سير الأوضاع في نادي النصر".

    • إعلان
  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-BRESTAFP

    الهلال يرصد "موهبة فرنسية" لضمه في الشتوية

    رصد مجلس إدارة نادي الهلال، صفقة أجنبية جديدة؛ في محاولة لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    ووفقًا لصحيفة "ليكيب" مساء اليوم الخميس، تعمل الإدارة الهلالية على التعاقد مع محمد قادر مايتي، مهاجم نادي رين الفرنسي؛ والذي يبلغ من العمر 18 سنة فقط.

    الصحيفة كشفت عن أن إدارة نادي رين، تريد تجديد عقد مايتي الممتد حتى 30 يونيو 2028؛ رغم أنها لا تمانع في الاستغناء عنه أيضًا، حال الحصول على عرض مالي جيد.

    مايتي تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي رين، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، في نوفمبر من عام 2024.

    ومنذ الصعود للفريق الأول.. سجل الموهبة الفرنسية الصغيرة 5 أهداف بقميص رين، مع صناعة تمريرتين حاسمين، خلال 30 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

  • Lorenzo Lucca Hilal (Goal Only)Goal AR

    صفقة تبادلية محتملة مع نابولي.. وأزمة النصر ليس في الهلال

    إبراهيموفيتش الجديد الذي سرق ركلة الجزاء: "البرج" لوكا يخير الهلال بين المهاجم الشامل وماكينة الأهداف!

    "صفقة تبادلية".. هكذا بات اسم البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مطروحًا على طاولة الميركاتو الشتوي، في ظل ارتباطه بعددٍ من الأندية الأوروبية والبرازيلية، التي ترغب في الظفر بتوقيعه.

    الجالاكتيكوس الذي أحرج النصر: الهلال ليس الأزمة .. وخافوا على ساديو ماني من "الصدمة الكبرى"!

    يظل نادي النصر حالة فنية تستحق الدراسة؛ صعود وهيمنة، ثم ترنح مفاجئ، ليس هذا الموسم فقط، بل هو سيناريو مستمر منذ سنوات، رغم "كتيبة النجوم" التي يعجّ بها العالمي، وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

  • Salem Al Dawsari Nawaf Alaqidi GOAL ONLYGoal AR

    مستجدات سالم.. كواليس الأزمة مع العقيدي وبراءة من تهمة التمرد

    معركة "الواتس آب" بين نواف العقيدي وسالم الدوسري! .. وحدة المنتخب السعودي مهددة بسبب الهلال والنصر و"مكالمة السلام الإسبانية" ستنهي كل شيء

    "انقذوا المنتخب السعودي".. بهذه الكلمات؛ وجّه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي رسالة إلى الاتحاد المحلي للعبة، بقيادة ياسر المسحل.

    الصرامي طالب اتحاد الكرة السعودي بالتدخل سريعًا؛ من أجل حل الأزمة العنيفة التي اندلعت بين حارس مرمى النصر نواف العقيدي، وقائد نادي الهلال سالم الدوسري.

    هذه الأزمة اندلعت بعد ديربي الرياض الكبير؛ والذي شهد تفوق الهلال (3-1) على النصر، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    إنزاجي لم يفقد السيطرة على غرفة ملابس الهلال .. دليل يبرئ سالم الدوسري من "التمرد" في ديربي النصر!

    ربما لم يكن اتساع فارق النقاط هو العنوان الرئيس فقط، بل إن الديربي الذي شهد انتصار الهلال على النصر، صاحبته أكثر من لقطة مثيرة للجدل؛ ولعلّ أبرزها ما قام به سالم الدوسري، قائد الزعيم، في ليلة الابتعاد في صدارة الدوري.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 28.

    * فوز: 23.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 67.

    * أهداف مستقبلة: 25.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الشباب crest
الشباب
الشباب
دوري روشن السعودي
نيوم crest
نيوم
نيوم
الهلال crest
الهلال
الهلال
0