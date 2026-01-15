أخبار الهلال اليوم | الديربي قد يدفع كريستيانو رونالدو لـ"الإجازة" .. رصد موهبة فرنسية وكواليس أزمة سالم الدوسري ونواف العقيدي

رصد مجلس إدارة نادي الهلال، صفقة أجنبية جديدة؛ في محاولة لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" مساء اليوم الخميس، تعمل الإدارة الهلالية على التعاقد مع محمد قادر مايتي، مهاجم نادي رين الفرنسي؛ والذي يبلغ من العمر 18 سنة فقط.

الصحيفة كشفت عن أن إدارة نادي رين، تريد تجديد عقد مايتي الممتد حتى 30 يونيو 2028؛ رغم أنها لا تمانع في الاستغناء عنه أيضًا، حال الحصول على عرض مالي جيد.

مايتي تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي رين، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، في نوفمبر من عام 2024.

ومنذ الصعود للفريق الأول.. سجل الموهبة الفرنسية الصغيرة 5 أهداف بقميص رين، مع صناعة تمريرتين حاسمين، خلال 30 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.