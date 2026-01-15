إبراهيموفيتش الجديد الذي سرق ركلة الجزاء: "البرج" لوكا يخير الهلال بين المهاجم الشامل وماكينة الأهداف!

"صفقة تبادلية" .. هكذا بات اسم البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مطروحًا على طاولة الميركاتو الشتوي، في ظل ارتباطه بعدد من الأندية، الأوروبية والبرازيلية، التي ترغب في الظفر بتوقيعه.

المفاجأة تكمن في نادي نابولي، في ظل وجود اتجاه نحو إبرام صفقة تبادلية مع الهلال، تقتضي بانتقال ماركوس ليوناردو، على بطل الدوري الإيطالي، مقابل التعاقد مع المهاجم لورينزو لوكا، وفق ما أكده الإعلامي جيانلوكا مارزيو.

ولا تزال الأنظار متجهة إلى ليوناردو، صاحب الـ22 عامًا، الذي تألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بإحراز "4" أهداف قادت الهلال إلى التأهل لربع النهائي، بعد مسيرة تاريخية، شهدت التعادل مع ريال مدريد في المباراة الأولى، وإقصاء مانشستر سيتي من ثمن النهائي، بنتيجة (4-3).

ولكن، من هو لورينزو لوكا، الذي بات اسمه مرتبطًا بالهلال، ضمن تلك الصفقة المحتملة؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

