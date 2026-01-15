Lorenzo Lucca Hilal (Goal Only)Goal AR
إبراهيموفيتش الجديد الذي سرق ركلة الجزاء: "البرج" لوكا يخير الهلال بين المهاجم الشامل وماكينة الأهداف!

"صفقة تبادلية" .. هكذا بات اسم البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مطروحًا على طاولة الميركاتو الشتوي، في ظل ارتباطه بعدد من الأندية، الأوروبية والبرازيلية، التي ترغب في الظفر بتوقيعه.

المفاجأة تكمن في نادي نابولي، في ظل وجود اتجاه نحو إبرام صفقة تبادلية مع الهلال، تقتضي بانتقال ماركوس ليوناردو، على بطل الدوري الإيطالي، مقابل التعاقد مع المهاجم لورينزو لوكا، وفق ما أكده الإعلامي جيانلوكا مارزيو.

ولا تزال الأنظار متجهة إلى ليوناردو، صاحب الـ22 عامًا، الذي تألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بإحراز "4" أهداف قادت الهلال إلى التأهل لربع النهائي، بعد مسيرة تاريخية، شهدت التعادل مع ريال مدريد في المباراة الأولى، وإقصاء مانشستر سيتي من ثمن النهائي، بنتيجة (4-3).

ولكن، من هو لورينزو لوكا، الذي بات اسمه مرتبطًا بالهلال، ضمن تلك الصفقة المحتملة؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

    إبراهيموفيتش الجديد .. خطوة تعوق إتمام الصفقة

    ويعد لورينزو لوكا، أحد خيارات نابولي في مركز الهجوم، وهو الذي أطلقت عليه الصحف الإيطالية، لقب "إبراهيموفيتش الجديد"؛ نظرًا لطوله الفارع الذي يبلغ 2.01 متر.

    وانتقل صاحب الـ25 عامًا، إلى نادي نابولي، في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من أودينيزي، بعقد لمدة موسم واحد، مع بند يتيح الشراء بشكل إلزامي.

    هذا البند توصل إليه نابولي من أجل إقناع أودينيزي بإتمام الصفقة، حيث طلب الأخير مبلغ 40 مليون يورو في بادئ الأمر للموافقة على رحيل اللاعب، إلا أن بطل الكالتشيو توصل لاتفاق معه، على دفع 9 ملايين يورو لضمه على سبيل الإعارة، مع بند يتيح الشراء مقابل 26 مليون يورو، عند الوصول إلى معايير معينة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت.

    وطبقًا لذلك، فإن نابولي بات مطالبًا للتوصل إلى صيغة اتفاق مع أودينيزي، لضم اللاعب بشكل نهائي، قبل نهاية فترة إعارته، إذا ما كان يرغب في وضعه ضمن الصفقة التبادلية.

    وشارك لوكا في 22 مباراة بقميص نابولي، خلال الموسم الجاري، إلا أنه اكتفى بإحراز هدف وحيد في 16 مباراة بالدوري الإيطالي، وهدفًا في كأس إيطاليا، فيما لم يوقّع على أي هدف في دوري أبطال أوروبا، ما يجعل معدلاته التهديفية محل تساؤلات.

  • سرقة ركلة جزاء

    ولعل من ينظر إلى قصص لورينزو لوكا، يجد العديد من القصص المثيرة للجدل، في مسيرة المهاجم فارع الطول.

    إحدى تلك القصص هي سرقته لركلة جزاء، خلال مباراة أودينيزي ضد ليتشي، في فبراير 2025؛ حيث كان يفترض أن ينفذ الركلة، القائد فلوريان توفان، إلا أن لوكا فاجأ الجميع بانتزاع الكرة من زميله وإصراره على تنفيذها، الأمر الذي تسبب في غضب مدربه، وعدم توجه زملائه من أجل الاحتفال معه بتسجيل الهدف، بل بلغ الأمر حد قرار المدرب باستبداله فورًا بعد تلك الواقعة.

    وعلى الفور، وجه لورينزو لوكا، اعتذارًا عن تلك الواقعة، ليثير تعاطف جماهير نابولي، حيث قال في رسالته "أردت أن أكون رجلًا حازمًا، ولكني لا شيء بدون زملائي".

    انطوائي وكونتي أشاد به ثم انتقده!

    ولعلّ أبرز ما يميز شخصية لورينزو لوكا، هو شخصيته الانطوائية، وحديثه الذي يعكس الثقة الزائدة، إلا أن ذلك لم يمنعه المدرب أنطونيو كونتي من توجيه الانتقاد إليه.

    كونتي سبق وأن أشاد بلورينزو لوكا، عندما كان لاعبًا في صفوف أودينيزي، بعد مواجهة جمعت بين الفريقين، حيث قال عنه إنه لاعب يسيطر على المواجهات الثنائية، ومن الصعب اللعب ضده، كما تحدث عنه فور انتقاله إلى نابولي، بقوله إنه إذا استمر في العمل على تحركاته بدون كرة، فسيكون مستقبل هجوم إيطاليا.

    ولكن، بعد انتقاله إلى نابولي، يبدو أن حديث كونتي عن لوكا تحول إلى مسار الانتقادات، مثلما فعل بعد مباراة تعادل فيها مع كالياري، حيث قال عن لورينزو، الذي سجل هدف فريقه في المباراة، إن أداءه كان مثل بقية اللاعبين، وعليه أن يطور من نفسه، كي يصبح خيارًا أساسيًا للفريق.

    وتحدث كونتي عن واقعة لوكا وركلة جزاء ليتشي، حيث قال "في فريقي، القاعدة واضحة، لورينزو يعرف أن (الأنا) تأتي خلف (نحن)، لقد تحدثنا، وهو يدرك أن الموهبة بدون انضباط تكتيكي واحترام للمجموعة لا تعني شيئًا بالنسبة لي".

    كيف يلعب لورينزو لوكا؟

    ولعلّ أبرز ما يميز اسلوب لعب لورينزو لوكا، هو تطبيق مفهوم "المهاجم الشامل"، الذي يجعله قادرًا على التراجع إلى الخلف، مع فتح المساحات للقادمين من الخلف، ومشاركة زملائه في اللعب على الأطراف.

    أضف إلى ذلك، مهارة لوكا في الربط بين الخطوط، والذكاء في استلام الكرة، حيث يبدو اسلوبه شبيهًا بطريقة لعب أوليفييه جيرو.

    العنصر الثالث، هو طوله الفارع الذي يُمكنه من التعامل مع الكرات الهوائية، ويجعله مصدر خطورة عند الركلات الثابتة داخل منطقة الجزاء، فضلًا عن قوته البدنية ونجاحه في المواجهات الثنائية.

    الكثير من الأحاديث دارت حول المهاجم لورينزو لوكا، بين السخرية من طوله الفارع، والتي بلغت حد وصفه بـ"برج بيزا"، والتساؤل حول أزمته مع السرائر في غرف الفنادق، إلا أن ما يميز اللاعب بأنه يعد تطبيقًا لمفهوم "المهاجم الشامل"، بينما تعد "الأنا" وقلة المردود التهديفي مع نابولي، عوامل قد تجعل الهلال يعيد التفكير إذا ما أراد إتمام تلك الصفقة.

