أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي اليوم الإثنين الموافق الـ27 من أكتوبر 2025؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | غياب ثلاثي بشكل رسمي أمام الأخدود .. وتحذيرات من توابع "ظلم" نجم الزعيم
ثلاثي الهلال يغيب أمام الأخدود .. وموعد اللقاء
إنزاجي يفضل إراحة ثنائي الهلال
يفضل الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين خلال مواجهة الأخدود، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقرر إنزاجي استبعاد الثنائي مالكوم دي أوليفيرا وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عن لقاء الغد، بهدف إراحتهما في ظل ضغط المباريات.
فيما يغيب القائد سالم الدوسري في ظل عدم اكتمال جاهزيته بعدما كان قد تعرض لإصابة في الحوض خلال مواجهة المنتخب السعودي ونظيره العراقي في التوقف الدولي بأكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من الدور الرابع بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
موعد مباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة
يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا أمام الأخدود، في مباراة قوية ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2025-2026، والتي يستقبلها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.
ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق سلسلة من النتائج الجيدة، كان آخرها الفوز على الاتحاد في دوري روشن، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة نحو لقب جديد يضاف للخزائن.
أما الأخدود يطمح لتحقيق المفاجأة وابعاد الموج الأزرق، عن البطولة لمصالحة الجماهير، بعد النتائج المخيبة للآمال في دوري روشن.
"حادث إفك" يخيم على كلاسيكو الهلال والاتحاد .. وسبب قدرة الزعيم على هزيمة النصر
عندما تفقد أخلاقيات كرة القدم بوصلتها .. كلاسيكو الاتحاد والهلال يتحول إلى "حادث إفك"!
"هذا هو الكلاسيكو الأفضل في تاريخ الكرة السعودية" .. كُثر يقولون ذلك عن مواجهات الهلال والاتحاد على مر السنوات، والعلاقات في الأساس بين إدارات الناديين عبر التاريخ لم تشوبها شائبة تقريبًا مقارنة بالعلاقات بين بعض الأندية الأخرى، باستثناء بعض القضايا التي تبقى في إطار كرة القدم والوارد حدوثها.
لكن الكلاسيكو الأخير الذي استضافه استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2025-2026، خرج عن هذا الإطار بكثير، بل سافر وارتحل!
الزعيم حقق الفوز في اللقاء بثنائية نظيفة من داخل معقل النمور، ليعقد موقفهم في جدول الترتيب قابعين في المركز السابع بعشر نقاط فقط من ست جولات، فيما ارتقى الأزرق لـ14 نقطة في المركز الثالث متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن التعاون "الوصيف"، وأربع نقاط عن النصر "المنفرد بالصدارة".
الكلاسيكو أقيم وسط أجواء تنافسية طبيعية داخل المستطيل الأخضر، لكن المثير هو ما حدث بين الإعلاميين خارجه حدود استاد الإنماء، تحديدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
"اللائحة تمنح الاتحاد فرصًا أمامه في الكأس" .. سبب واحد يجعل الهلال المؤهل الوحيد لهزيمة النصر!
يعيش النصر بداية موسم خيالية مع مدربه الجديد جورج جيسوس، حيث يُواصل حصد النقاط وضرب الخصوم محليًا وقاريًا وفي جميع البطولات، وهو ما جعل توقع الفريق القادر على هزيمته صعبًا للغاية، لكن أحدهم يراه الهلال ولسبب واضح، فما هو؟
من يهزم النصر؟ السؤال الأكثر تداولًا حاليًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي، وقد أجابه الإعلامي سلطان اللحياني خلال تواجده في حلقة أمس من برنامج "دورينا غير" مع الإعلامي، لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق، خالد الشنيف.
تحذير من ظلم نجم الهلال .. وتجديد عقد سافيتش
"ربنا موجود" .. ميدو يُحذر الهلال من ظُلم نجمه مجددًا والشنيف يصف تلك الخطوة من النادي بـ "جريمة كروية"
حذر النجم المصري المعتزل أحمد حسام ميدو نادي الهلال السعودي من الإقدام على ظلم نجمه مجددًا، مشيرًا إلى أنه سيتلقى عقابه من الله حال حدث هذا، فيما تلقى النادي تحذيرًا جديدًا من الإقبال على خطوة تبدو متوقعة في سوق الانتقالات الشتوي، ذلك التحذير كان مصدره الإعلامي خالد الشنيف. فما الذي قيل من الثنائي؟
الهلال كان قد استبعد ماركوس ليوناردو من قائمته لدوري روشن السعودي بسبب تخطيه السن القانوني الذي يسمح بتواجده في خانة المواليد، وذلك بداية الموسم الجاري، لكن إصابة جواو كانسيلو واستبعاده من القائمة سمح للنادي بإعادة مهاجمه البرازيلي من جديد.
المصادر الصحفية تحدثت مؤخرًا عن وعد إدارة الهلال للظهير البرتغالي بالعودة إلى قائمة دوري روشن خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما يجعل النادي في ورطة حقيقية، حيث سيكون مطالبًا بالبحث عن ضحية عودة كانسيلو بين أجانبه الـ8 الحاليين.
"باقٍ على رأس عمله" .. الهلال ينجح في تجديد عقد نجم وسطه الأجنبي
بدأ الهلال يرسم ملامح مستقبل فريق كرة القدم في النادي، وذلك من خلال نجاح الإدارة في تجديد عقد أحد أهم نجوم الفريق وبعد جدل طويل حول مستقبله.
أحاط جدل كبير مؤخرًا بمستقبل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط الهلال السعودي، خاصة في ظل ارتباطه بعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، حيث سبق أن قال موكله "أوروس يانكوفيتش" أن اللاعب تلقى 5 عروض أوروبية رسمية كبيرة.
وقد زاد من هذا الجدل حقيقة أن عقد اللاعب ينتهي مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحه الحق للتوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير القادم على أن يلتحق بصفوفه بداية الموسم القادم.
الإدارة الزرقاء تُحاول منذ عدة أسابيع تجديد عقد سافيتش، لكن المعوقات لم تقتصر على موقف اللاعب وتفاصيل العقد المالية، بل في الجهة التي ستتحمل تكاليف التجديد وإن كانت النادي نفسه أم برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية.
الهلال حسم كل هذا الجدل رسميًا اليوم بإعلانه تجديد عقد نجمه الصربي لمدة موسمين القادمين، حيث أصبح سينتهي صيف 2028.
تفاعل غريب مع إصابة ميتروفيتش
"لو فيه الخير!" .. تفاعل سعودي غريب مع إصابة أليكساندر ميتروفيتش الجديدة مع الريان
لا يزال المهاجم الصربي أليسكاندر ميتروفيتش؛ محترف الريان القطري، يحاول استعادة عافيته بعض تجربة الهلال، لكن أتت إصابة جديدة لتعطل مسيرته!
المركز الإعلامي لنادي الريان كشف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تعرض ميتروفيتش للإصابة خلال الحصة التدريبية للفريق، أمس الأحد.
المثير في الأمر هو تفاعل بعض الإعلام السعودي الهلالي الغريب مع هذه الإصابة، إذ لجأ بعضهم بالإشادة بموقف إدارة النادي في التخلص منه في الصيف الماضي، وآخرون علقوا بعبارات تحمل بعض التشفي غير المفهوم.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 4 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الست الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تجاوز الزعيم الهلالي دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد فوزٍ صعب جدًا على فريق العدالة الأول لكرة القدم، وبهدفٍ واحد مقابل لا شيء.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 15.
* فوز: 10.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 34.
* أهداف مستقبلة: 16.