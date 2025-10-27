أخبار الهلال اليوم | غياب ثلاثي بشكل رسمي أمام الأخدود .. وتحذيرات من توابع "ظلم" نجم الزعيم

إنزاجي يفضل إراحة ثنائي الهلال

يفضل الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين خلال مواجهة الأخدود، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقرر إنزاجي استبعاد الثنائي مالكوم دي أوليفيرا وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عن لقاء الغد، بهدف إراحتهما في ظل ضغط المباريات.

فيما يغيب القائد سالم الدوسري في ظل عدم اكتمال جاهزيته بعدما كان قد تعرض لإصابة في الحوض خلال مواجهة المنتخب السعودي ونظيره العراقي في التوقف الدولي بأكتوبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من الدور الرابع بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا أمام الأخدود، في مباراة قوية ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2025-2026، والتي يستقبلها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق سلسلة من النتائج الجيدة، كان آخرها الفوز على الاتحاد في دوري روشن، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة نحو لقب جديد يضاف للخزائن.

أما الأخدود يطمح لتحقيق المفاجأة وابعاد الموج الأزرق، عن البطولة لمصالحة الجماهير، بعد النتائج المخيبة للآمال في دوري روشن.