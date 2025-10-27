لا يزال المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ محترف الريان القطري، يحاول استعادة عافيته بعد تجربة الهلال، لكن أتت إصابة جديدة لتعطل مسيرته!
"لو فيه الخير!" .. تفاعل سعودي غريب مع إصابة أليكساندر ميتروفيتش الجديدة مع الريان
ما القصة؟
صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للفريق القطري في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الهلال في صفقة انتقال حر.
وقد نجح ميتروفيتش في وضع بصمة سريعة مع الريان، محرزًا هدفين وصانعًا آخر خلال ثلاث مباريات خاضها في دوري النجوم القطري.
لكن لسوء حظ اللاعب وناديه، فقد تعرض للإصابة قبل مباريات مهمة في انتظار الفريق في قادم الأيام..
إصابة أليكساندر ميتروفيتش
المركز الإعلامي لنادي الريان كشف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تعرض ميتروفيتش للإصابة خلال الحصة التدريبية للفريق، أمس الأحد.
الإصابة عضلية على مستوى عضلة السمانة للرجل اليسرى، لكن لم يتم الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.
واكتفى النادي القطري بقول: "سيخضع اللاعب إلى برنامج تأهيلي شامل تحت إشراف الكادر الطبي والفني لضمان تعافيه والعودة السريعة للملاعب".
تفاعل سعودي غريب مع إصابة ميتروفيتش
المثير في الأمر هو تفاعل بعض الإعلاميين السعوديين الغريب مع هذه الإصابة، إذ لجأ بعضهم للإشادة بموقف إدارة النادي بالتخلص منه في الصيف الماضي، وآخرون علقوا بعبارات تحمل بعض التشفي غير المفهوم.
على سبيل المثال لا الحصر، كتب الإعلامي الرياضي خالد الدلاك: "لو فيه خير!"، في إسقاط على المثل الشعبي الشهير "لو فيه الخير .. ما رماه الطير".
فيما علق الإعلامي خلف ملفي: "ميتروفيتش .. الإصابة تعاوده مع الريان!! هل نجح الهلال في التخلص منه؟!".
التفاعل بهذه الطريقة مع إصابة النجم الصربي استاء منها البعض، خاصةً من جانب جماهير الريان.
إصابة مختلفة عن فترة الهلال
رغم مزاعم البعض أن تلك الإصابة هي نفسها التي أبعدته لأشهر عن الملاعب خلال فترته مع الهلال إلا أنها مختلفة..
إصابة ميترو الحالية مع الريان في عضلة السمانة – كما ذكرنا – إنما خلال فترته مع الزعيم كانت معاناته من الإصابات في العضلة الخلفية.
تلك المعاناة أبعدته عن الملاعب من أوائل يناير 2025 حتى أوائل مارس من العام ذاته، حيث اتهم الكثيرون وقتها المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس بالتسبب في ذلك.
الاتهامات كانت مدعومة بمعاناة الصربي من إصابة قبل مواجهة الاتحاد في السابع من يناير 2025، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن جيسوس أصر على الدفع به في التشكيل الأساسي آنذاك.
ولم يتمكن ميتروفيتش إلا من لعب 13 دقيقة فقط في كلاسيكو الاتحاد وقتها، قبل أن يخرج مصابًا في العضلة الخلفية ومن ثم الغياب لمدة شهرين عن الملاعب.
وماذا بعد بالنسبة للريان؟
غير معلوم مدة غياب المهاجم الصربي عن الملاعب – حتى الآن – لكن ما هو مؤكد أنه لن يتمكن من اللحاق بمواجهتي الدحيل والسد المقبلتين، فيما يبقى موقفه غامضًا من مواجهة الشحانية، المحدد لها التاسع من نوفمبر المقبل.
ويحتل الريان المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 13 نقطة، حصدها من الفوز في أربع مباريات والتعادل في واحدة، فيما خسر مباراتين.
ويبتعد رفاق ميترو عن صدارة جدول الترتيب بفارق أربع نقاط، حيث يحتلها قطر، يليه الغرافة "16 نقطة"، ثم الشمال "14 نقطة".
مسيرة أليكساندر ميتروفيتش مع الهلال
بالانتقال للحديث عن مسيرة أليكساندر ميتروفيتش مع الهلال في المملكة العربية السعودية..
كان الصربي قد انضم للزعيم في صيف 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي مقابل 52.6 مليون يورو تقريبًا، وبعقد لمدة عامين.
خلال العامين، شارك صاحب الـ31 عامًا في 79 مباراة بالقميص الأزرق في مختلف البطولات، سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 15 آخرين.
على صعيد البطولات، كان موسمه الأول (2023-2024) ناجحًا للغاية، حيث حصد الثلاثية المحلية "دوري روشن، كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين".
فيما عانى في الموسم الثاني (2024-2025)، فلم يحصد سوى كأس السوبر السعودي في بدايته، ثم ودع البطولة تلو الأخرى.
ولم تكن معاناة ميتروفيتش خلال فترة الهلال مقتصرة على الإصابات العضلية فقط، إنما كذلك عانى من مشكلة في القلب، وتحديدًا تسارع في نبضات القلب ناتجة عن الإجهاد البدني الشديد، ما استدعى وضعه تحت الملاحظة في إحدى المستشفيات خلال فترة من الفترات.
معاناة منتخب صربيا
إصابة ميتروفيتش الحالية تأتي في توقيت حرج للغاية للمنتخب الصربي، حيث جولات الحسم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع كندا والمكسيك في صيف العام المقبل.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الصربي جولتين حاسمتين في تصفيات المونديال أمام إنجلترا ولاتفيا في 13 و16 من نوفمبر المقبل.
ويحتل رفاق ميتروفيتش بصربيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الحادية عشر بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال برصيد عشر نقاط فقط، حصدوها من الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في واحدة، فيما خسروا مباراتين أخرتين.
هذا يبعد صربيا عن صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق ثماني نقاط، حيث يحتلها المنتخب الإنجليزي، يليه منتخب ألبانيا بـ11 نقطة.
وفي المركز الرابع خلف صربيا يأتي منتخبا لاتفيا (5 نقاط)، وأندورا (نقطة وحيدة).