"لو فيه الخير!" .. تفاعل سعودي غريب مع إصابة أليكساندر ميتروفيتش الجديدة مع الريان

صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للفريق القطري في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الهلال في صفقة انتقال حر.

وقد نجح ميتروفيتش في وضع بصمة سريعة مع الريان، محرزًا هدفين وصانعًا آخر خلال ثلاث مباريات خاضها في دوري النجوم القطري.

لكن لسوء حظ اللاعب وناديه، فقد تعرض للإصابة قبل مباريات مهمة في انتظار الفريق في قادم الأيام..