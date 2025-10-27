عندما تفقد أخلاقيات كرة القدم بوصلتها .. كلاسيكو الاتحاد والهلال يتحول إلى "حادث إفك"!

"هذا هو الكلاسيكو الأفضل في تاريخ الكرة السعودية" .. كُثر يقولون ذلك عن مواجهات الهلال والاتحاد على مر السنوات، والعلاقات في الأساس بين إدارات الناديين عبر التاريخ لم تشوبها شائبة تقريبًا مقارنة بالعلاقات بين بعض الأندية الأخرى، باستثناء بعض القضايا التي تبقى في إطار كرة القدم والوارد حدوثها.

لكن الكلاسيكو الأخير الذي استضافه استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2025-2026، خرج عن هذا الإطار بكثير، بل سافر وارتحل!

الزعيم حقق الفوز في اللقاء بثنائية نظيفة من داخل معقل النمور، ليعقد موقفهم في جدول الترتيب قابعين في المركز السابع بعشر نقاط فقط من ست جولات، فيما ارتقى الأزرق لـ14 نقطة في المركز الثالث متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن التعاون "الوصيف"، وأربع نقاط عن النصر "المنفرد بالصدارة".

الكلاسيكو أقيم وسط أجواء تنافسية طبيعية داخل المستطيل الأخضر، لكن المثير هو ما حدث بين الإعلاميين خارج حدود استاد الإنماء، تحديدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي..