أخبار النصر اليوم | 4 نجوم يدخلون الفترة الحرة .. وتجميد صلاحيات صديق رونالدو!

4 نجوم يدخلون الفترة الحرة في عقودهم مع النصر
دخل عدد من لاعبي فريق النصر الأول لكرة القدم دائرة الاهتمام مع بداية العام الجديد، بعد دخولهم الفترة الحرة من عقودهم، التي تتيح لهم التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة النادي، وذلك اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2026.
وضمت القائمة أربعة أسماء بارزة في صفوف العالمي، يتقدمهم النجم السنغالي ساديو ماني، إلى جانب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إينيجو مارتينيز، بالإضافة إلى اللاعب السعودي عبد الرحمن غريب.
ومن المنتظر أن تفتح هذه التطورات ملف مستقبل الرباعي مع النصر، في ظل إمكانية بدء المفاوضات مع أندية أخرى، ما لم تبادر إدارة النادي بفتح باب التجديد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الأهمية الفنية التي يمثلها اللاعبون داخل الفريق.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
انطلق فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، موسم 2025-2026 بطريقة مثيرة للإعجاب، على الرغم من الخسارة المؤلمة في نهائي كأس السوبر السعودي.
النصر ودّع البطولة بعد مواجهة مثيرة أمام الأهلي، حسمت بركلات الترجيح، بعدما نجح الفريق النصراوي في عبور عقبة الاتحاد في نصف النهائي، ليواصل إثارة الجماهير في بداية الموسم.
أما على صعيد دوري روشن السعودي، فقد بدأ العالمي موسمه بشكل مثالي، محققًا الفوز في أول عشر مباريات، قبل أن يتعادل إيجابيًا 2-2 مع الاتفاق، محققًا بداية قوية رغم توقف سلسلة الانتصارات.
وفي البطولة القارية، لم يترك النصر أي مجال للشك، بعد فوزه في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا “2”، ليضمن التأهل رسميًا إلى دور ثمن النهائي، كما تخطى عقبة نادي جدة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
لكن الصدمة الكبرى جاءت في 28 أكتوبر 2025، حين تعرض النصر لخسارة مفاجئة أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، في ليلة أظهرت أن البطولات المحلية ما زالت تحمل مفاجآت صعبة على العالمي.
القادم للنصر
يستعد نادي النصر لمواجهة قوية ضد الأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث يحل ضيفًا على ملعب الإنماء في جدة، مساء غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الثالثة عشر من المسابقة.
ويأمل الفريق النصراوي في استعادة نغمة الانتصارات بعد توقفها بالتعادل الأخير أمام الاتفاق، تحت قيادة مدربه سعد الشهري، حيث أن أي تعادل أو خسارة في مباراة القمة أمام الأهلي قد تهدد موقعه على صدارة ترتيب الدوري بشكل واضح.
وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة، كونها تمثل الاستعداد الأمثل للمواجهة المرتقبة ضد الهلال، المنافس الأقوى على اللقب، والمقرر إقامتها في الجولة الخامسة عشرة من الدوري، يوم 12 يناير المقبل.