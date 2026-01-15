أخبار النصر اليوم | تفوق "من نوع خاص" لكريستيانو رونالدو على ميسي .. والكشف عن عقوبة نواف العقيدي رسميًا

معركة "الواتس آب" بين نواف العقيدي وسالم الدوسري! .. وحدة المنتخب السعودي مهددة بسبب الهلال والنصر و"مكالمة السلام الإسبانية" ستنهي كل شيء

"انقذوا المنتخب السعودي".. بهذه الكلمات؛ وجّه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي رسالة إلى الاتحاد المحلي للعبة، بقيادة ياسر المسحل.

الصرامي طالب اتحاد الكرة السعودي بالتدخل سريعًا؛ من أجل حل الأزمة العنيفة التي اندلعت بين حارس مرمى النصر نواف العقيدي، وقائد نادي الهلال سالم الدوسري.

هذه الأزمة اندلعت بعد ديربي الرياض الكبير؛ والذي شهد تفوق الهلال (3-1) على النصر، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

يظل نادي النصر حالة فنية تستحق الدراسة؛ صعود وهيمنة، ثم ترنح مفاجئ، ليس هذا الموسم فقط، بل هو سيناريو مستمر منذ سنوات، رغم "كتيبة النجوم" التي يعجّ بها العالمي، وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ترجم جمهور النصر في السنوات الماضية، معنى "الوفاء الحقيقي" على أرض الواقع؛ فهم ما يزالوا يساندون ناديهم بقوة، رغم النكسات الرياضية والإدارية المتكررة.

و"النكسة" هي أن توهم شخصٍ ما، بأن هُناك إنجاز كبير قادم؛ ثم تكون المفاجأة هي الفشل، أو الهزيمة النكراء.

وجمهور النصر عاش هذا الإحساس أكثر من مرة، على مدار السنوات الماضية؛ فهم يسعدون بقرار ما في ناديهم، قبل أن يتحوّل إلى كابوس حقيقي.

"إشارات يده، تصرفاته، حركاته، ضحكاته وردات فعله".. كلها أمور تترقبها وتتابعها وسائل الإعلام المختلفة، في كل مرة ينزل فيها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى أرضية المستطيل الأخضر.

وهذا طبيعي للغاية، وضريبة للشهرة التي وصل إليها رونالدو الذي اقترب من عامه الـ41؛ حيث كتب تاريخًا سيظل مُخلدًا في عالم كرة القدم، مهما مرت السنوات.