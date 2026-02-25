أخبار النصر اليوم | اجتماع مارس لـ"نقل" كريستيانو رونالدو إلى أمريكا.. اعتذار وليد الفراج وتجربة جورج جيسوس الرمضانية

فجّر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

الصرامي أعلن عبر برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، اجتماع بيئة رونالدو مع وفد من نادي أمريكي، في العاصمة الإنجليزية لندن، خلال شهر مارس القادم.

وأشار الصرامي إلى أن الاجتماع، سيتم على هامش فترة التوقف الدولي لشهر مارس؛ حيث سيكون رونالدو متواجدًا وقتها، مع منتخب بلاده البرتغال.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أنه سيتم مناقشة انتقال الأسطورة الأمريكية، إلى الدوري الأمريكي؛ بعد نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

واختتم سعود الصرامي تصريحاته؛ بالقول: "هذه المعلومات حصلت عليها من الفريق البرتغالي الذي يعمل داخل النادي.. أتمنى فقط أن يبقى رونالدو مع النصر، حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2027".