أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | إدارة "الأول بارك" تُساعد جيسوس على تنفيذ طلبه من الجمهور، والرد على مطالب عقاب رونالدو
ملعب الأول بارك يلعب دوره لتنفيذ طلب جورج جيسوس من جمهور النصر
وجه جورج جيسوس، المدير الفني للنصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق عقب الفوز على جوا الهندي في رابع جولات دوري أبطال آسيا 2 طالب خلالها بالحضور الجماهيري في مباريات البطولة القارية.
الإعلامي علي العنزي قال خلال تصريحاته في برنامج "دورينا غير" "بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، قام جيسوس بإيقاف المؤتمر وقال لحظة من فضلكم، لدي رسالة أريد أن أوجهها لجماهير نادي النصر، وهي مسألة الحضور الجماهيري".
وأضاف "جيسوس قال أن الفريق يتصدر حاليًا الدوري وأيضًا في دوري أبطال آسيا 2، يجب أن يتواجد في مباريات "الأول بارك" ما لا يقل عن 23 ألف مشجع".
يبدو أن إدارة ملعب الأول بارك استمعت جيدًا لتصريحات جيسوس، وقد لعبت دورها المطلوب تمامًا لمساعدة الجمهور على تلبية طلب المدرب البرتغالي، حيث قدمت عرضًا لعشاق العالمي يتضمن حضور مباريات الفريق الثلاثة القادمة على الملعب بتذكرة واحدة.
حساب الملعب على منصة إكس نشرت تغريدة حملت هذا العرض للجمهور، والذي تضمن حضور مباريات النصر أمام الخليج والأخدود في دوري روشن السعودي والزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2 بتذكرة واحدة، مشيرة إلى أن العدد محدود.
هذا الأمر من المتوقع أن يُشجع الجمهور على الحضور للملعب المتواجد في العاصمة السعودية الرياض ويحتضن مباريات النصر البيتية.
"النصر يستثمر في أخطاء الحكام" .. تصريح سابق عن الاتحاد يورّط محمد الشيخ!
"ربما علينا أن نسأل من سيصل لـ2000 هدف" .. شنايدر يكشف حيلته للرد على "سخافة" المقارنة بين ميسي ورونالدو!
"هكذا أفعل حينما يسألوني عن الأفضل بين ميسي ورونالدو"
"النصر يستثمر في أخطاء الحكام" .. تصريح سابق عن الاتحاد يورّط محمد الشيخ!
انتقادات لاذعة تطارد محمد الشيخ بسبب حديثه عن النصر..
المعركة التاسعة | الغضب عامل مشترك .. ميسي يؤكد لنا أنه "ملك الأسيست" ورونالدو لا يتوقف عن التسجيل
أداء مثالي من النجم الأرجنتيني ورونالدو يضيف هدفًا جديدًا إلى رصيده
خبير تحكيمي يرد على المطالبات بمعاقبة كريستيانو رونالدو!
"لا يزال شابًا وجائعًا" .. مدرب كريستيانو رونالدو السابق يكشف سر اقتراب نجم النصر من هدفه الألف
النجم البرتغالي بات قريبًا من تحقيق إنجازه الأعظم
اتُهم بـ"تهديد" الحكم وواقعة مشابهة في الهلال .. خبير تحكيمي يرد على المطالبات بمعاقبة كريستيانو رونالدو!
بعد تصرفه المثير للجدل في مباراة نيوم..
بعد غيابه عن فرنسا وتبديله "اضطراريًا" أمام نيوم .. النصر يحسم الجدل حول إصابة كينجسلي كومان
الفرنسي يُقدم موسمًا مميزًا مع ناديه السعودي
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثمان الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على نيوم في الجولة الثامنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.