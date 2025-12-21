أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | اتهام خطير في ملف "وقف القيد"، وقراران من جيسوس بشأن التدريبات ومواجهة الزوراء
عودة الدوليين للنصر وقراران من جيسوس
عاد اللاعبون الدوليون لتدريبات النصر الجماعية صباح اليوم الأحد، حيث انضم كل من نواف العقيدي وعبد الله الخيبري وعبد الإله العمري وراغد النجار ونواف بوشل للمران الجماعي تحت قيادة المدرب جورج جيسوس.
وتضمن المران، حسب صحيفة الرياضية السعودية، تدريبات بدنية وتكتيكية استعدادًا لمواجهة الزوراء العراقي في آخر جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2 يوم الأربعاء القادم.
وقرر المدرب البرتغالي تحويل مران الثلاثاء القادم للفترة المسائية، على أن يخضع اللاعبون لمران صباحي يوم الإثنين، وأشارت الصحيفة إلى أن جيسوس سيخوض المباراة القارية بالبدلاء بعدما ضمن النصر التأهل بالفعل للمراحل الإقصائية.
اتهام خطير لموظفي النصر في قضية إيقاف القيد
وجه المحامي النصراوي خالد الشعلان اتهامًا خطيرًا للموظفين والمسؤولين في النصر بتعمد ارتكاب الخطأ الذي أدى لإيقاف النادي عن القيد لـ3 فترات انتقالات بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال الشعلان عبر منصة إكس أن أحدهم تعمد عدم اتباع الإجراءات السليمة في تقديم مستندات ضرورية لغرفة المقاصة ومتعلقة بإحدى الصفقات.
وأضاف "هناك من (( تـعَـمَّـدَ )) في فشل أحد الأندية في تقديم مُستنداتٍ ضروريَّة لغرفة المقاصة ومُتعلقة بشأن حوالة (مُساهمة تضامنيَّة) أو (تعويض تدريب) أو (مبلغ انتقال). ممَّا نتجَ عن هذا (التعمد) قرار من الفيفا بوقف التسجيل خلال الفترة الشتويَّة".
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
15- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.