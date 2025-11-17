أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | حسم موقف إينيغو مارتينيز من مواجهة الخليج، وبروزوفيتش يُرحب بالعودة إلى أوروبا!
قرار صارم من جيسوس تجاه يحيى وكومان
اتخذ جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قرارًا حاسمًا تجاه الثنائي كينجسلي كومان وأيمن يحيى.
صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الجهاز الطبي في النادي العاصمي خصص جلسات علاجية في العيادة للاعبين، حيث خضع كل منهما لجلسة استمرت لنحو لساعة ضمن برنامجهما العلاجي والتأهيلي المعد مسبقًا.
وكشفت الصحيفة عن أن المدرب البرتغالي طالب الجهاز الطبي بعدم منح اللاعبين أي راحة، أسوة بزملائهما في الفريق، وتكثيف جلساتهما العلاجية والتأهيلية.
جيسوس كان قد منح اللاعبين راحة من المران اليوم الإثنين، على أن تُستأنف التدريبات يوم غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الخليج في ملعب الأول بارك بالرياض مساء الأحد القادم ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
حسم موقف مارتينيز من مواجهة الخليج
أثار إينيغو مارتينيز قلق الجهاز الفني لنادي النصر بعد غيابه عن المناورة التي جمعت الفريق مع فريق تحت 21 عامًا، أمس الأحد، بعد تعرضه لشد عضلي بسيط، أجبره على خوض تمارين لياقية منفردة.
صحيفة الرياضية بددت هذا القلق اليوم وأكدت استعدد المدافع لخوض التدريبات الجماعية يوم غدٍ الثلاثاء، حيث اتضح أن الشد العضلي بسيط ولن يمنعه من التواجد أمام الخليج مساء الأحد القادم.
بروزوفيتش يُرحب بالعودة إلى أوروبا
في الوقت الذي يجمع فيه النقاد وجماهير نادي النصر، على ضرورة ضم محور جديد في الفريق الأول لكرة القدم، ليكون مساندًا لمارسيلو بروزوفيتش، في الفترة الشتوية، جاءت رسالة صادمة من قِبل مصدر مقرب من النجم الكرواتي، تُلمح بأن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع العالمي، ما لم تتحرك الإدارة من أجل التجديد.
ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر، في صيف 2023، وبات مارسيلو بروزوفيتش، بمثابة "رمانة الميزان" في وسط ميدان الأصفر، مستعينًا بخبرته في ضبط إيقاع اللعب، وممارسة أدوار دفاعية وهجومية "مؤثرة" مع الفريق، ليكون ورقة ثابتة مع اختلاف المدربين بين لويس كاسترو وستيفانو بيولي، ثم جورج جيسوس.
ورغم أن الحديث ليس جديدًا بشأن إمكانية رحيل بروزوفيتش، إلا أن هناك مؤشرًا خطيرًا بأن الكرواتي باتت أيامه معدودة في صفوف النصر، إذا ما لم يأتِ قرار مغاير من قِبل الإدارة.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثمان الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على نيوم في الجولة الثامنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.