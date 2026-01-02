أخبار النصر اليوم | جيسوس يستبعد بينتو من الكلاسيكو .. والأهلي يستهدف جوهرة العالمي!

يضع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي اللمسات الأخيرة على تشكيل فريقه قبل مواجهة النصر المرتقبة، حيث لا يزال يحسم قراره بشأن اللاعب الذي سيشغل أحد المراكز الأساسية في لقاء الكلاسيكو، المقرر إقامته مساء الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن يايسله حسم اعتماده منذ البداية على خمسة لاعبين أجانب، هم المهاجم الإنجليزي إيفان توني، والمدافع التركي ميريح ديميرال، ولاعب الوسط الفرنسي فالنتين أتانجانا، إلى جانب البرازيليين ويندرسون جالينو وماتيوس جونسالفيس، فيما لا يزال الغموض يحيط بمشاركة الفرنسي إنزو ميو في التشكيل الأساسي حتى الساعات الأخيرة قبل اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أن التدريبات الختامية التي أجراها الفريق مساء الخميس شهدت منافسة مباشرة بين فراس البريكان، وزياد الجهني، إضافة إلى إنزو ميو، من أجل نيل ثقة المدرب والدخول ضمن التشكيلة التي ستخوض مواجهة النصر.

ويخوض الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يدخل النصر اللقاء متصدرًا الترتيب برصيد 31 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة في صراع القمة.

وعلى الجانب الآخر، كشفت الصحيفة ذاتها أن البرتغالي جورج جيسوس، مدرب فريق النصر، قرر استبعاد الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس من قائمة المباراة بقرار فني، مع إعادة راغد النجار إلى قائمة الـ20 لاعبًا، ليكون بديلًا للحارس الأساسي نواف العقيدي.

كما أشارت المعلومات إلى أن جيسوس يعتزم خوض اللقاء بالتشكيلة ذاتها التي واجه بها الاتفاق في الجولة الماضية، مع إجراء تعديل وحيد يتمثل في المفاضلة بين أيمن يحيى ونواف بوشل لشغل مركز الظهير الأيسر، بدلًا من سعد الناصر، وذلك قبل انطلاق قمة الجولة التي تحظى بترقب جماهيري واسع.