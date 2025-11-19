أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | إلغاء عمل جماهيري تاريخي .. واحتفال رونالدو حاضر في البرنابيو
تحفيز جمهور النصر لحضور مباراة الخليج
نشر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة، يؤكد فيها على أن أعذار يوم الإجازة قد انتهت أمام جمهور النصر، من أجل حضور المباريات.
وكتب العنزي: "انتهت الأعذار يوم إجازة، وأسعار في متناول الجميع، الفريق متصدر الدوري ويقاتل من أجلكم، والبقية ينتظرون بس لحظة ضعف، يوم الأحد نثبت أن المدرج الأصفر هو سر الصدارة وسر البطولات القادمة بإذن الله".
يأتي ذلك بعدما شهدت مباريات النصر الأخيرة، حضورًا ضعيفًا من جانب جماهير الفريق، وهو الأمر الذي اشتكى منه المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق.
إلغاء عمل تاريخي من جمهور النصر بسبب ضعف الإقبال على تذاكر لقاء الخليج
كشف فهد الحزيم المدير العام لإدارة رابطة جماهير النصر، عن اتخاذ قرار بإلغاء عمل كان سيتم تنفيذه خلال مباراة الفريق ضد الخليج.
وأوضح الحزيم عبر حسابه على "إكس" أن عدد التذاكر المباعة هي 12 ألف تذكرة فقط، وأن الفريق متصدر وستقام المباراة يوم إجازة، بالإضافة إلى أن تذكرة المباراة ستجعل الجمهور يحضر 3 مباريات.
وقال الحزيم: "كنا مقررين أن نعلن عن عمل ولكن توقفنا بعد ذلك، المفروض كل مباراة على أرضنا الملعب ممتلئ، وبدون أي تحفيز وبدون أي أعمال، وبدون أي شيء، مجرد ما يلعب النصر الملعب لازم يكن ممتلئ، فما بالكم وهو متصدر؟".
من جانبه، نشر راكان القصيمي أحد داعمي النصر تغريدة، قال فيها: "أحد أهم أسباب أحيانًا بالإقبال برأيي هو مشكلة مواقف السيارات، ودعمًا للإقبال وللجمهور النصراوي، سأساهم بشيء بسيط وهو تكفلي بـ15 باص نقل ترددي لنقل الجمهور من المواقف من وإلى، وسيتم تنسيقها مع إدارة الملعب، في جميع المباريات في الأول بارك في هذا الموسم الجاري تسهيلًا للجمهور".
- AFP
احتفال رونالدو حاضر في البرنابيو.. وتاليسكا يتغنى بكريستيانو
فيديو | مباراة تاريخية بدوري كرة القدم الأمريكية.. استنساخ احتفال كريستيانو رونالدو في قلب البرنابيو!
قدم نجم فريق ميامي دولفينز، جاك جونز، لفتة تكريم لأسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو أثناء مشاركته في أحدث مباريات السلسلة الدولية لدوري كرة القدم الأمريكية.
أقيمت المباراة في ملعب سانتياجو برنابيو - المكان الذي أضاءه ذات يوم البرتغالي رونالدو.
تصدر جونز المشهد في هذه المناسبة وأطلق احتفال "Siuuu" الأيقوني الخاص بـ CR7 (كريستيانو رونالدو) عند تقديمه للحظته الخاصة من التألق الذي غير مجرى المباراة.
"الأفضل في التاريخ".. تاليسكا يتغنى بكريستيانو رونالدو: اللعب معه كان شيئًا خياليًا!
وصف مهاجم النصر السابق، أندرسون تاليسكا، النجم كريستيانو رونالدو بأنه "الأفضل في التاريخ" بينما كان يتحدث عن تجربته في مشاركة غرفة تبديل الملابس مع أسطورة كرة القدم البرتغالية.
لعب تاليسكا ورونالدو معًا في النصر لمدة عامين قبل أن يغادر المهاجم البرازيلي إلى عملاق الدوري التركي الممتاز فنربخشه في يناير 2025.
حدث تاريخي مع دونالد ترامب .. كريستيانو رونالدو يرافق ولي العهد السعودي في زيارة إلى أمريكا
في مفاجأة من العيار الثقيل.. يستعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، لحدثٍ تاريخي ضخم، خلال الساعات القليلة القادمة.
رونالدو يعيش أيامًا كروية سعيدة؛ بعد قيادته النصر لـ"تصدر" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، مع ضمان التأهُل إلى بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده البرتغال.
رونالدو ينافس على جائزة جلوب سوكر .. وكلمات ترامب لكريستيانو
ديمبيلي وفينيسيوس جونيور وكريستيانو رونالدو في قائمة المرشحين .. فتح باب التصويت لجوائز "بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر" بنسختها السادسة عشرة
أعلنت الجهات المنظمة لجوائز "بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر" عن فتح باب التصويت أمام الجماهير، لاختيار المرشحين لنيل جوائز الأفضل خلال عام 2025.
ومن المقرر أن تقام النسخة السادسة عشرة من حفل توزيع الجوائز يوم الأحد الموافق الـ28 من ديسمبر 2025 في فندق أتلانتس ذا رويال من فئة الخمس نجوم في نخلة جميرا بدبي.
النسخة الـ16 من "بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر" ستشهد المنافسة على 15 فئة من الجوائز؛ منها أفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل نادٍ للرجال ومثله للسيدات، أفضل مدرب، أفضل لاعب خط وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد، أفضل وكيل لاعبين، أفضل مدير رياضي وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.
حضور تاريخي لنجم النصر رفقة جورجينا .. ترامب: بسبب رونالدو .. نجلي يحترمني أكثر قليلًا الآن!
في حفل عشاء فاخر أقيم في البيت الأبيض تكريماً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حضور نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. واعترافاً بإعجاب ابنه الأصغر بارون بمهاجم نادي النصر والمنتخب البرتغالي، مازح ترامب قائلاً إن اللقاء زاد من احترام ابنه له. ورافقت رونالدو في الحفل الرسمي خطيبته جورجينا رودريجيز، والتقطا صورة سيلفي مع إيلون ماسك في إحدى المراحل.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثمان الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على نيوم في الجولة الثامنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.