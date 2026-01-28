أخبار النصر اليوم | حل عاجل لأزمة الميركاتو.. تصعيد قضية عبدالله الحمدان وجورج جيسوس مهدد بـ"الإيقاف" عام

كشف الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي عن آخر مستجدات ميركاتو نادي النصر؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الشتاء الحالي "يناير 2026".

العتيبي أكد في تصريحات مع فضائية "العربية"، أن النصر لا يمتلك سيولة مالية للتعاقد مع أي لاعب، في الشتاء الحالي.

وأشار العتيبي إلى أن العالمي، قد يلجأ إلى الصفقات التبادلية في الأيام الأخيرة من الميركاتو؛ لتدعيم صفوفه بشكلٍ رسمي، في ظل العجز المالي.

وشدد الإعلامي الرياضي على أن النصر، وقع مع مهاجم الهلال عبدالله الحمدان؛ بينما تحصل الزعيم على جناح العالمي عبدالرحمن غريب، رغم نفيهم.

ودخل الحمدان وغريب "الفترة الحرة" من عقوديهما مع الهلال والنصر تواليًا؛ والتي تسمح لهما بالتوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة إلى إداراتي الناديين.