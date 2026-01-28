Goal.com
أحمد فرهود

أخبار النصر اليوم | حل عاجل لأزمة الميركاتو.. تصعيد قضية عبدالله الحمدان وجورج جيسوس مهدد بـ"الإيقاف" عام

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • تطورات مثيرة عن ميركاتو النصر "الشتوي"

    كشف الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي عن آخر مستجدات ميركاتو نادي النصر؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الشتاء الحالي "يناير 2026".

    العتيبي أكد في تصريحات مع فضائية "العربية"، أن النصر لا يمتلك سيولة مالية للتعاقد مع أي لاعب، في الشتاء الحالي.

    وأشار العتيبي إلى أن العالمي، قد يلجأ إلى الصفقات التبادلية في الأيام الأخيرة من الميركاتو؛ لتدعيم صفوفه بشكلٍ رسمي، في ظل العجز المالي.

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن النصر، وقع مع مهاجم الهلال عبدالله الحمدان؛ بينما تحصل الزعيم على جناح العالمي عبدالرحمن غريب، رغم نفيهم.

    ودخل الحمدان وغريب "الفترة الحرة" من عقوديهما مع الهلال والنصر تواليًا؛ والتي تسمح لهما بالتوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة إلى إداراتي الناديين.

    بسبب الحمدان وجيسوس.. صراع قانوني شرس بين النصر والهلال

    مفاجأة كبرى .. جورج جيسوس مهدد بالإيقاف لمدة عام كامل في السعودية!

    يبدو أن قضية الهلال ضد مدربه السابق جورج جيسوس، المدير الفني الحالي للجار "النصر"، ستذهب أبعد مما هو متوقع؛ بعدما تقدم الزعيم بشكوى رسمية أمام لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الأيام الماضية.

    صراع جديد بين النصر والهلال.. الزعيم يلجأ للقانون "على طريقة كنو" بشأن عبدالله الحمدان!

    تتجه أنظار الوسط الرياضي في المملكة العربية السعودية، إلى مواجهة من نوع خاص بين عملاقي العاصمة الهلال والنصر؛ لكنها هذه المرة لا تُلعب على أرضية الملعب ولا تُحسم بالأهداف، بل قد تُفصل فيها اللوائح والقوانين داخل أروقة اللجان القانونية.

    مفاجأة عثمان ديمبيلي.. وحقائق عن صراع رونالدو وعبدالرزاق حمدالله

    السعودية تتفاوض مع ديمبيلي .. توقيت مثالي لصفقة تاريخية وهذا الفريق هو الأنسب لـ"المشاغب الفرنسي"

    الأمر لم يكن مجرد مزحة أو شائعات في الهواء، السعودية تطمح بالفعل لإجراء حملة موسعة للتعاقد مع لاعبين كبار من الطراز العالمي الصيف القادم، وهدفها الآن هو الفرنسي عثمان ديمبيلي.

    حقائق لا يريد كريستيانو رونالدو سماعها: عبدالرزاق حمدالله "الأفضل في النصر" ولم تكن لتحطم أرقامه لولا..!

    في مدرجات النصر، تعالت صرخات الجماهير عبر التاريخ؛ احتفالًا بأهداف الكثير من المهاجمين العظماء، الذين مروا على هذا الكيان الرياضي الكبير.

    نعم.. النصر عرف عبر تاريخه، الكثير من المهاجمين العظماء الذين ارتدوا قميصه؛ بداية من الأسطورة السعودية ماجد عبدالله، وصولًا إلى المغربي عبدالرزاق حمدالله وصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري، وإن كانت بصعوبة شديدة للغاية؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون، في الجولات 16 و17 و18 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

