أحمد مجدي

التأهب يسيطر على صراع جديد بين النصر والهلال.. الزعيم يلجأ للقانون "على طريقة كنو" بشأن عبدالله الحمدان!

فصل جديد من فصول الصراع بين الهلال والنصر

تتجه أنظار الوسط الرياضي في المملكة العربية السعودية إلى مواجهة من نوع خاص بين عملاقي العاصمة، الهلال والنصر، لكنها هذه المرة لا تُلعب على أرضية الملعب ولا تُحسم بالأهداف، بل قد تُفصل فيها اللوائح والقوانين داخل أروقة اللجان القانونية.

ففي ظل اشتعال المنافسة بين الناديين على جميع الأصعدة، كشفت تقارير إعلامية عن تحركات إدارية وقانونية نشطة داخل نادي الهلال، تهدف إلى متابعة ورصد أي خطوات قد يتخذها نادي النصر في سوق الانتقالات، وبالتحديد ما يتعلق بمستقبل المهاجم عبد الله الحمدان.

وتأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الحساسية من الموسم، حيث تسعى إدارة الهلال إلى حماية مصالح النادي وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة التي تحكم عقود وانتقالات اللاعبين، في ظل تزايد الحديث عن وجود اهتمام نصراوي بالحصول على خدمات اللاعب.

وبحسب ما تردد في الكواليس، فإن الإدارة الهلالية تتابع من كثب كل ما يُثار حول احتمالية دخول النصر في مفاوضات مع الحمدان، معتبرة أن هذا الملف لا يحتمل أي تهاون، خاصة في ظل التجارب السابقة التي تركت آثارًا قانونية ورياضية كبيرة على النادي.

  • حالة من التأهب داخل الهلال

    وتعيش العلاقة بين الهلال والنصر حالة من الترقب والحذر القانوني، مع تصاعد الأنباء التي تربط اسم عبد الله الحمدان بالانتقال إلى صفوف “العالمي”. هذا الأمر دفع مسؤولي الهلال إلى وضع الملف تحت المجهر، تحسبًا لأي تطورات قد تستدعي تدخلًا قانونيًا رسميًا.

    الإدارة الزرقاء تسعى من خلال هذه الخطوات إلى إرسال رسالة واضحة مفادها بأن النادي لن يسمح بأي تجاوز يمس عقود لاعبيه، وأنه عازم على التعامل بحزم مع أي محاولة للالتفاف على الأنظمة، حفاظًا على استقرار الفريق ومكتسباته.

  • Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    تحرك قانوني

    وفي هذا السياق، كشف موقع 365Scores أن اللجنة القانونية في نادي الهلال بدأت بالفعل العمل على ملف عبد الله الحمدان، وذلك بتكليف مباشر من رئيس النادي، الأمير نواف بن سعد، الذي شدد على ضرورة متابعة جميع التفاصيل المرتبطة بمستقبل اللاعب.

    وأوضحت المصادر أن اللجنة القانونية تعمل حاليًا على جمع وتوثيق أي معلومات أو مستندات قد تثبت وجود تواصل غير قانوني بين اللاعب وأي نادٍ آخر خلال فترة سريان عقده الحالي مع الهلال، مع التأكيد على أن النادي لن يتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة إذا ما ثبت وجود أي مخالفة.

    ويهدف هذا التحرك إلى ضمان سلامة موقف الهلال قانونيًا، وتفادي أي ثغرات قد تُستغل مستقبلًا، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على صورة النادي ككيان يحترم الأنظمة، ويدافع في الوقت ذاته عن حقوقه بكل قوة.

  • شكوى محتملة ضد النصر

    وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نادي الهلال يدرس خيار التقدم بشكوى رسمية ضد نادي النصر أمام الجهات المختصة، في حال ثبت توقيع الأخير مع عبد الله الحمدان خلال الفترة التي لا يحق فيها للاعب التفاوض أو التوقيع مع نادٍ آخر.

    وتعتبر الإدارة الهلالية أن أي اتفاق يُبرم مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة يمثل خرقًا واضحًا للوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم وأنظمة الانتقالات المعتمدة، وهو ما يستوجب التدخل القانوني الفوري.

    وفي هذا الإطار، يفضل الهلال التريث وعدم اتخاذ أي خطوة متسرعة، إلى حين توفر أدلة رسمية وقاطعة تؤكد حدوث مخالفة، وذلك لضمان قوة موقفه القانوني أمام اللجان القضائية المختصة، وتحقيق نتيجة عادلة تحفظ حقوق النادي.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    استدعاء تجربة محمد كنو

    ولا يخفي مسؤولو الهلال أن تحركهم الحالي يستند أيضًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، واستحضار تجربة سابقة لا تزال حاضرة في الأذهان، وهي قضية اللاعب محمد كنو، التي شهدت صراعًا قانونيًا حادًا بين الناديين.

    وكان النصر قد تقدم في تلك القضية بشكوى رسمية ضد الهلال، انتهت بفرض عقوبات صارمة على “الزعيم”، تمثلت في إيقافه عن تسجيل اللاعبين لفترتي انتقال متتاليتين، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مالي ضخم قُدر بنحو 27 مليون ريال سعودي.

    وترى الإدارة الهلالية أن من حقها اليوم تطبيق المعايير القانونية ذاتها، في حال ارتكب النصر مخالفة مشابهة في ملف عبد الله الحمدان، مؤكدة أن العدالة تقتضي المساواة في تطبيق اللوائح دون تمييز.

    تبدو الساحة الرياضية السعودية مقبلة على فصل جديد من فصول الصراع بين الهلال والنصر، قد لا يُحسم بصافرة حكم داخل الملعب، بل بقرارات تصدر من مكاتب قانونية ولجان انضباط، في قضية مرشحة لإشعال الجدل وإعادة رسم ملامح المنافسة بين القطبين خلال الفترة المقبلة.

