أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله يتراجع عن تصريحه في أزمة جالينو .. نهاية مسلسل خالد الغامدي وإصابة إدوارد ميندي "الغامضة"

تحدث الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، عن إصابة النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ والذي يغيب عن المباريات، منذ فترةٍ طويلة.

جالينو تعرض للإصابة، قبل مباراة فريقه الأهلي ضد ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

وعاد جالينو للمشاركة مع الفريق الأهلاوي مجددًا، في مواجهة بيراميدز المصري على لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ" ضمن بطولة إنتركونتيننتال؛ إلا أنه تعرض لانتكاسة، يغيب على إثرها حتى الآن.

وقال يايسله عن ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأهلي ضد نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026: "أنا متواجد هُنا كمدرب.. لست المختص من الناحية الطبية؛ لكي أشرح حالة جالينو، أو أحدد موعد عودته".

وعلى الرغم من ذلك.. أعرب المدير الفني الألماني الشاب عن ثقته في الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وقدرته على تجهيز النجم البرازيلي في الوقت المناسب.

المثير في الأمر أن يايسله سبق وأن هاجم الجهاز الطبي للأهلي بقوة، مع تحميله مسؤولية انتكاسة جالينو في مباراة بيراميدز؛ قبل أن يتراجع في تصريحه الجديد مساء اليوم، والذي يسبق مواجهة الرياض.