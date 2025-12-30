أخبار الأهلي اليوم | يايسله يستقر على بديل ميلوت أمام الفيحاء، والبليهي ومدافع القادسية مرشحان لدعم الدفاع

وسط مطالبات إيقافه عند حده! .. مغازلة نور الدين زكري للسعوديين بين "الكولسة ومنعه من المرور أمام باب المنتخب"

يواصل المدرب الجزائري نور الدين بن زكري إثارة الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه الأجدر بتولي قيادة المنتخب السعودي خلفًا لهيرفي رينارد، مؤكدًا أن الاتحاد المحلي يفكر في منحه المهمة.

تصريحات بن زكري أثارت موجة انتقادات حادة، أبرزها من الإعلامي فيصل الجفن مقدم برنامج "ملاعب" عبر إذاعة العربية إف إم، الذي اعتبرها تقليلًا من قيمة الأخضر، مطالبًا بإيقافه عند حده. وأضاف الجفن أن بن زكري يحاول منذ سنوات تسويق نفسه للأندية الكبرى والمنتخب، رغم أنه درّب فرقًا لا تتجاوز المراكز الأخيرة في الدوري.

وما بين تصريحات ابن زكري، والهجوم السعودي الكبير عليه الآن؛ يبقى السؤال: "هل يستحق هذا المدرب قيادة الأخضر بالفعل؟!".

مواقفه الرائعة لا تنتهي .. رياض محرز يرد على "أزمة مشجع" في كأس أمم إفريقيا 2025

رغم أن هذا الأمر ليس جديدًا عليه، إلا أن رياض محرز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قدم لافتة رائعة، في ظل مشاركته مع منتخب الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

الجناح الجزائري قدم بداية ولا أروع مع منتخب بلاده، والذي قاده للتأهل مبكرًا إلى دور الـ16، في "كان 2025"، كما يتربع على عرش هدافي البطولة.

ولكن، الحديث هنا عن موقف بطولي جديد، من قِبل رياض محرز، الذي قرر دعم مشجع في لقطة آسرت قلوب الجماهير.