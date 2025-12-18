أخبار الأهلي اليوم | كواليس تجديد ميندي وديميرال في "3 أيام" .. وتحرك أخير من يايسله قبل عودة المنافسات

بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة
تستعد جماهير كرة القدم الآسيوية من اليابان شرقًا وحتى المملكة العربية السعودية غربًا لانطلاق نسخة جديدة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي من المنتظر أن تكون مليئة بالمفاجآت والإثارة.
كان الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم قد قرر تغيير نظام بطولة دوري أبطال آسيا، منذ الموسم الماضي وتم تقسيم البطولات الآسيوية إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.
وكان الأهلي، قد نجح في الحصول على اللقب الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم الماضي، بعد تغلبه على كاواساكي فرونتال الياباني، بهدفين دون رد.
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026
احتفت جماهير كرة القدم الآسيوية بانطلاق مباريات بطولة دوري أبطال آسيا النخبة بشكلها الجديد والتي تضمن الكثير من المواجهات القوية والمنافسات الصعبة.
النسخة الحالية تبدأ بمشاركة 24 فريقًا، سيتم تقسيمهم على مجموعتين كل منهما مكون من 12 فريق، واحدة في منطقة الغرب وأخرى في الشرق.
ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.