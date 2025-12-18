Al-Ahli v Al-Qadsiah - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
أحمد رفعت

أخبار الأهلي اليوم | كواليس تجديد ميندي وديميرال في "3 أيام" .. وتحرك أخير من يايسله قبل عودة المنافسات

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق 18 من ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

    رغبة ميندي وديميرال تحسم تجديد عقديهما مع الأهلي خلال 3 أيام

    كشف برنامج "دورينا غير" عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع الثنائي إدوارد ميندي وميريح ديميرال، والتي انتهت بسرعة لافتة، بعدما استغرقت ثلاثة أيام فقط قبل التوصل إلى اتفاق نهائي على تجديد العقدين.

    وبحسب ما أورده البرنامج، فإن رغبة الحارس السنغالي إدوارد ميندي والمدافع التركي ميريح ديميرال في الاستمرار مع الأهلي لعبت الدور الحاسم في تسريع وتيرة المفاوضات، دون وجود تعقيدات تُذكر، ما سهّل الوصول إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين.

    ويأتي حسم ملف التجديد في إطار سعي إدارة الأهلي للحفاظ على ركائز الفريق الأساسية، وتعزيز الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات المقبلة، في ظل الاعتماد الكبير على ميندي وديميرال كعنصرين مؤثرين داخل الملعب وخارجه.

    يايسله يتحرك من أجل ودية أخيرة قبل عودة المنافسات

    تحرّك الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل استثمار فترة التوقف الحالية بأفضل صورة ممكنة، بعدما طالب إدارة الكرة بسرعة توفير منافس يخوض أمامه الفريق مباراة ودية ثانية، في أعقاب قرار رابطة دوري المحترفين بتأجيل الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

    وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن يايسله يهدف إلى استكمال البرنامج الإعدادي للفريق من خلال خوض تجربة أخيرة، تمنحه فرصة الوقوف على جاهزية اللاعبين وتصحيح بعض الجوانب الفنية، قبل عودة المنافسات الرسمية الأسبوع المقبل.

    وكان الأهلي قد خاض مواجهة تجريبية أمام الرجاء المغربي، انتهت بخسارته بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضية على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي، ضمن تحضيرات الفريق خلال فترة التوقف.

    ويعاني الجهاز الفني من غياب عدد من العناصر المؤثرة، يتقدمهم الجزائري رياض محرز، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، إلى جانب الإيفواري فرانك كيسيه، لانشغالهم بالاستعداد للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

  • تحديد موعد سفر الأهلي إلى العراق لمواجهة الشرطة

    تتجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر الأحد المقبل، إلى العاصمة العراقية بغداد على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة فريق الشرطة العراقي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، في اللقاء المقرر إقامته مساء الإثنين على ملعب الزوراء.

    وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن الفريق الأهلاوي سيكتفي بإجراء حصة تدريبية واحدة على أرضية ملعب المباراة، على أن تغادر البعثة إلى جدة مباشرة عقب نهاية المواجهة، دون مبيت إضافي في العاصمة العراقية.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، سيبدأ مساء الخميس التحضيرات الفنية الخاصة باللقاء الآسيوي، في ظل غياب ثلاثة من أبرز عناصر الفريق، وهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، والنجم الجزائري رياض محرز، بسبب التحاقهم بمنتخبات بلدانهم استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل في المغرب.

    ويحتل الأهلي المركز الرابع في مجموعة الغرب برصيد 10 نقاط، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات على ناساف الأوزبكي بنتيجة (4-2)، والغرافة القطري (4-0)، والسد (2-1)، إلى جانب تعادل وحيد أمام الدحيل القطري (2-2)، فيما تلقى خسارة واحدة أمام الشارقة الإماراتي بنتيجة (1-0).

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

    تستعد جماهير كرة القدم الآسيوية من اليابان شرقًا وحتى المملكة العربية السعودية غربًا لانطلاق نسخة جديدة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي من المنتظر أن تكون مليئة بالمفاجآت والإثارة.

    كان الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم قد قرر تغيير نظام بطولة دوري أبطال آسيا، منذ الموسم الماضي وتم تقسيم البطولات الآسيوية إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

    وكان الأهلي، قد نجح في الحصول على اللقب الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم الماضي، بعد تغلبه على كاواساكي فرونتال الياباني، بهدفين دون رد.

    جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026

    احتفت جماهير كرة القدم الآسيوية بانطلاق مباريات بطولة دوري أبطال آسيا النخبة بشكلها الجديد والتي تضمن الكثير من المواجهات القوية والمنافسات الصعبة.

    النسخة الحالية تبدأ بمشاركة 24 فريقًا، سيتم تقسيمهم على مجموعتين كل منهما مكون من 12 فريق، واحدة في منطقة الغرب وأخرى في الشرق.

    ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.

