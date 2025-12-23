Al-Ahli v Celtic FC - Como CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | خطة مفاجئة للإطاحة بجالينو .. قرار آسيوي سار ومقترح لإنقاذ الشباب

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • خطة مفاجأة للإطاحة بجالينو وزميله في الأهلي

    فجّر موقع "365Scores" مفاجأة كبيرة مساء اليوم الثلاثاء؛ بخصوص خطة النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"، لإعادة ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم.

    الموقع كشف عن أن الأهلي، بقيادة مديره الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز؛ يخطط للاستغناء عن الظهير البلجيكي ماتيو دامس، إلى جانب الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو.

    وأعلن الموقع أن روي بيدرو، يريد تعويض دامس وجالينو بصفقتين؛ هما: "جناح أيسر أجنبي كبير، ومهاجم مواليد".

    وشدد على أن من ضمن الخطة الأهلاوية أيضًا؛ تصعيد عناصر شابة من صفوف الفئات السنية إلى الفريق الأول لكرة القدم، مع منحها الفرصة تدريجيًا.

  • Al-Ahli v Al-Rayyan - AFC Champions League Elite Round Of 16 2nd Leg West RegionGetty Images Sport

    مفاجأة آسيوية سارة للأهلي.. ومكاسب عديدة في غياب رياض محرز

    على رياض محرز الخوف بجدية! .. نجوم الأهلي يتحررون ويقاتلون بدونه ومدرب الشرطة شريك في "الخماسية المؤلمة"

    لن نكذب عندما نقول إن العملاق الجدّاوي النادي الأهلي؛ هو عنوان "المتعة الكروية" في السعودية، إذا ما كان في يومه الحقيقي.

    هذه المقولة اتضحت كثيرًا في السابق، وتأكدت خلال مواجهة الأهلي ومستضيفه الشرطة العراقي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    رسميًا | الاتحاد الآسيوي يُحدد ملاعب الأدوار الإقصائية ونهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

    أعلن الاتحاد الآسيوي رسميًا، الملاعب التي ستستضيف مباريات المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكذلك ملعب النهائي.

  • Al Ahli v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مقترح لانتقال ثنائي الأهلي إلى نادي الشباب.. وموعد المباراة القادمة

    حل ينقذ الشباب ويساعد منتخب السعودية! .. سامي الجابر يقدّم مقترحًا لانتقال سداسي الهلال والأهلي لليث

    قدّم سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية، اقتراحًا لإنقاذ نادي الشباب ومساعدة الأخضر؛ قبل بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    منتخب السعودية الأول لكرة القدم يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

    أما الفريق الشبابي فيُعاني كثيرًا في الموسم الحالي 2025-2026؛ باحتلال "المركز الثالث عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 8 نقاط من 9 جولات.

    موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الفتح، في مباراة مهمة؛ ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    الأهلي يحتاج لتحقيق الانتصار ليقترب أكثر من الصدارة، إذ يحتل "المركز الرابع" برصيد 19 نقطة؛ وبفارق 8 نقاط عن فريق النصر الأول لكرة القدم، صاحب الصدارة.

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 21.

    - فوز: 14.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 53.

    - أهداف مستقبلة: 24.

