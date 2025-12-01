AFP
أخبار الانتقالات | مدافع آرسنال على رادار تشيلسي، وعودة راموس إلى ريال مدريد!
ترشيح مدافع إنتر لدعم دفاع ليفربول
اقترح حارس ليفربول السابق براد فريدل أن على إدارة النادي أن تبذل كل ما في وسعها للتعاقد مع مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس، مشيرًا إلى أنه لاعب أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتزداد المنافسة على ضم الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا، إذ تسعى عدة أندية أوروبية كبرى للحصول على توقيعه مع اقتراب نهاية عقده الصيف المقبل.
وأضاف فريدل أنه يرى في مدافع إنتر ميلان أليساندرو باستوني بديلًا مناسبًا، حيث ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي، فيما كشف تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو أن النادي الإنجليزي قد يتقدم بعرض ضخم تبلغ قيمته 88 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
مدافع آرسنال على رادار تشيلسي
وفقًا لموقع CaughtOffside، يفكر نادي تشيلسي في التعاقد مع مدافع أرسنال مايلز لويس-سكِلي.
وقد وجد الدولي الإنجليزي نفسه خارج حسابات المدرب توماس توخيل بعد أن تراجع ترتيبه في الفريق خلف ريكاردو كالافيوري، مما أدى إلى فقدانه مكانه في التشكيلة الأساسية.
ويسعى تشيلسي لإقناع اللاعب الشاب بالانتقال إلى الجانب الآخر من العاصمة الإنجليزية لندن، مع نية توظيفه في مركز خط الوسط.
عودة محتملة لراموس إلى ريال مدريد!
يرتبط اسم سيرخيو راموس بعودة مفاجئة إلى ريال مدريد، بعد الإعلان عن رحيله عن صفوف نادي مونتيري المكسيكي.
وبحسب موقع Defensa Central، فإن القائد السابق للفريق الملكي يُعد خيارًا مطروحًا لإضافة عنصر الخبرة والصلابة إلى خط الدفاع الشاب في ريال مدريد.
المدافع البالغ من العمر 39 عامًا قرر عدم تجديد عقده مع ناديه، لكنه يطمح إلى توديع النادي بأفضل طريقة ممكنة عبر التتويج بلقب الدوري المكسيكي.
مورينيو يستهدف لاعب بايرن ميونخ
أفادت تقارير صحفية أن نادي بنفيكا يفكر في التعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية مع لاعب بايرن ميونخ الدولي المتعدد المراكز رافاييل جيريرو، حيث يُعد من الأسماء التي تحظى بإعجاب المدرب جوزيه مورينيو.
وذكرت صحيفة A Bola البرتغالية أن "الظهير الأيسر يُعد أحد الأهداف المحتملة لفترة الانتقالات الشتوية، إذ يحظى بإعجاب مورينيو وإدارة النادي، كما أن عقده مع بايرن ينتهي بنهاية الموسم الحالي."
مانشستر سيتي يقتحم سباق الفوز بنجم بورنموث
ذكرت صحيفة The Times أن نادي مانشستر سيتي يخطط لتفعيل شرط فسخ عقد نجم بورنموث أنطوان سيمينيو البالغ قيمته 65 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويبحث المدرب بيب جوارديولا عن لاعب هجومي متعدد الاستخدامات لتعزيز خياراته في الخط الأمامي، ويُعد سيمينيو خيارًا مثاليًا لهذا الدور.
إلا أن مانشستر سيتي سيواجه منافسة من ليفربول، الذي أبدى هو الآخر اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب، في محاولة لتصحيح مسار الفريق بعد البداية السيئة لموسمه في 2025-2026.
كايسيدو يُعلق على مستقبله مع تشيلسي
تحدث نجم وسط تشيلسي، مويسيس كايسيدو، عن مستقبله طويل الأمد مع النادي في ستامفورد بريدج.
وفي تصريح لصحيفة Daily Mail قال كايسيدو "أود أن أبقى هنا في تشيلسي لفترة طويلة. أريد الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي. أريد أن أعطي كل ما لدي لهذا النادي لأنهم لم يشكّوا في إمكانياتي. اخترت تشيلسي لأن لديهم طموحات كبيرة."
وكلاء فينيسيوس وباكيتا ومارتينيلي في الرياض خلال فبراير القادم
لم يعد الحديث عن مستقبل فينيسيوس جونيور وإمكانية رحيله عن ريال مدريد الصيف القادم بالشيء الممنوع أو المنبوذ إعلاميًا، بل ساهمت عوامل عديدة في جعله متاحًا ومطروحًا للنقاش، بداية من الشائع عن توتر علاقته بالمدرب تشابي ألونسو، مرورًا برفضه شروط ريال مدريد لتجديد عقده، وانتهاءً بإغراءات الأندية السعودية الرهيبة. وقد اتخذ وكلاء اللاعب خطوة وقائية تجاه هذا الملف قد تدق جرس الإنذار في البيت الملكي.
صحيفة الرياضية السعودية دقت جرس الإنذار في البيت المدريدي، حيث كشفت النقاب عن خطوة وقائية من جانب وكلاء فينيسيوس تجاه مستقبله، خوفًا من فشل المفاوضات مع النادي الإسباني، تمثلت في زيارة خاطفة إلى العاصمة السعودية الرياض خلال فبراير القادم.
الصحيفة ذائعة الصيت نقلت عن تياجو فيرتاس أحد مسؤولي وكالة "ROC NATION SPORTS" المختصة بأعمال عدد من النجوم العالميين على رأسهم فينيسيوس قوله أن ممثلين عن الوكالة سيصلون الرياض خلال فبراير القادم للحديث مع الأندية السعودية المهتمة بالحصول على خدمات موكليهم، والتعرف على عروضهم المالية.
الوكالة ليست خاصة بنجم ريال مدريد فقط، بل معه مجموعة أخرى من اللاعبين أبرزهم ماليك فوفانا ولوكاس باكيتا وجابرييل مارتينيلي وإندريك المرشح فوق العادة للرحيل عن ريال مدريد بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.
روديجر: الانتقال إلى الدوري السعودي ليس الأسوأ!
بينما تحوم الشكوك بقوة حول الألماني أنطونيو روديجر؛ مدافع ريال مدريد، ومستقبله داخل النادي الملكي، خرج مدافعًا عن الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط الاتحاد وزميله السابق في تشيلسي، وخطوة انتقاله لدوري روشن السعودي.
يرتبط الألماني بعقد مع النادي الملكي ينتهي بنهاية يونيو 2026، ما يعني دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل، ما يتيح له فرصة التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لريال مدريد، على أن ينضم له مجانًا بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.
بالتزامن مع ذلك، تؤكد عدة تقارير اهتمام أندية السعودية بالظفر بخدماته، دون تحديد نادٍ بعينه، بجانب اهتمام ناديه السابق "تشيلسي" بالتعاقد معه من جديد.
وما يثير الجدل حول إمكانية رحيله، دفاعه الحالي عن المنتقلين لدوري روشن السعودي.
