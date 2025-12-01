أخبار الانتقالات | مدافع آرسنال على رادار تشيلسي، وعودة راموس إلى ريال مدريد!

اقترح حارس ليفربول السابق براد فريدل أن على إدارة النادي أن تبذل كل ما في وسعها للتعاقد مع مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس، مشيرًا إلى أنه لاعب أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتزداد المنافسة على ضم الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا، إذ تسعى عدة أندية أوروبية كبرى للحصول على توقيعه مع اقتراب نهاية عقده الصيف المقبل.

وأضاف فريدل أنه يرى في مدافع إنتر ميلان أليساندرو باستوني بديلًا مناسبًا، حيث ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي، فيما كشف تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو أن النادي الإنجليزي قد يتقدم بعرض ضخم تبلغ قيمته 88 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.