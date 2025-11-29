Getty Images/Calciomercato
أخبار الانتقالات | صراع قطبي مانشستر على لاعب ال100 مليون وكبار أوروبا يصطفون من أجل نجل روبينيو
صراع قطبي مانشستر على إليوت أندرسون
قالت "ديلي ميل" إن قطبي مانشستر، يونايتد وسيتي، هما الطرفان الأبرز في صراع التعاقد مع الدولي الإنجليزي إليوت أندرسون، لاعب نوتنجهام فورست.
وأشار التقرير إلى إعجاب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا باللاعب وكذلك المدير الرياضي هوجو فيانا، وحضور كشافي النادي عدة مباريات لمتابعة أندرسون.
وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد حاضر بقوة في سباق ضم متوسط الميدان، وكذلك ليفربول، وأن هذا الصراع رفع سعر اللاعب إلى 100 مليون جنيه استرليني (132 مليون دولار).
رباعي يراقب نجل روبينيو
ذكر موقع "Diario do Peixe" المختص في أخبار سانتوس بأن الرباعي مانشستر يونايتد، إنتر، جلطة سراي، وإسبانيول مهتم بالتعاقد مع روبينيو جونيور، نجل لاعب منتخب البرازيل وسانتوس السابق، والذي ينشط في نفس النادي.
وأضاف التقرير أن انتهاء عقد اللاعب في يونيو 2026 والوضع الاقتصادي المعقد للنادي البرازيل قد يجبره على بيع اللاعب الشاب في يناير، وسط اهتمام مكثف من يونايتد الذي أرسل كشافيه لمتابعة اللاعب في البرازيل.
أتلتيكو مدريد يدخل سباق جيهي
بحسب "ماركا"، أصبح أتلتيكو مدريد هو آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع مارك جيهي، قائد كريستال بالاس، نظرًا لانتهاء عقده في يونيو المقبل والاتجاه لرحيله مجانًا عن النادي.
وسبق وارتبط جيهي بالثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك إنتر، ولكن يبقى ليفربول هو الأكثر جدية بخصوص ضم الدولي الإنجليزي عقب فشله في إتمام الصفقة باليوم الأخير من الانتقالات الصيفية الماضية، وسط حديث عن عرض جديد من الريدز في يناير القادم.
"ليس حسام عوار" .. عبدالله بن مساعد يصحح معلومة الصفقة التبادلية بين روما ودوري روشن بعد انتقال سعود عبدالحميد!
صحح الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة الأسبق، المعلومة التي قالها خلال الساعات الماضية، بشأن الصفقة التبادلية التي حدثت بين نادي روما ودوري روشن السعودي، بانتقال سعود عبد الحميد للفريق الإيطالي، مقابل حسام عوار إلى الاتحاد.
وجّه الأمير عبد الله بن مساعد رسائل قوية خلال ظهوره في برنامج "في المرمى" على قناة العربية، منتقدًا واقع اللاعبين السعوديين في الفترة الحالية، ومشيرًا إلى أن الكثير منهم باتوا يؤدون دور "الكومبارس" داخل فرقهم دون تأثير حقيقي في المباريات، الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء المنتخب الوطني.
وأكد ابن مساعد أن الوضع يتطلب إعادة تقييم شاملة لعدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي، مقترحًا تقليص العدد إلى ما بين 6 و7 لاعبين أجانب فقط، مع وضع خطة واضحة للاهتمام بالفئات السنية عبر استقطاب مدربين أكفاء، استعدادًا للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها كأس العالم 2034.
بقية التفاصيل هنا.
ارتبط بالهلال كثيرًا .. النصر يدخل صفقة إيدرسون بقوة ورد رسمي مثير من وكيل اللاعب
في مفاجأة من العيار الثقيل.. دخل نادي النصر بقوة، في صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي إيدرسون دوس سانتوس، متوسط ميدان فريق أتالانتا الإيطالي؛ والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى عملاق الرياض الآخر الهلال، لفترةٍ طويلة للغاية.
ويرغب النصر في تدعيم صفوفه بصفقاتٍ جديدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ وذلك لمواصلة تألقه في الموسم الرياضي الحالي، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس.
بقية التفاصيل تجدها هنا.
الفائدة الوحيدة من مصائب ليفربول .. ريال مدريد يستبعد خيار التعاقد مع إبراهيما كوناتي
أفادت تقارير صحفية في إنجلترا، بأن نادي ريال مدريد الإسباني قرر التراجع عن فكرة التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول، وذلك بعد أن كان اسمه مطروحًا بقوة في الفترة الماضية لتعزيز خط دفاع الفريق الملكي.
دخل كوناتي العام الأخير من عقده مع أنفيلد ولم يوافق بعد على توقيع عقد جديد طويل الأمد والالتزام بمستقبله مع الريدز.
ومع بقاء أشهر قليلة على انتهاء عقده الحالي، كان يُعتقد أن ريال مدريد يراقب المدافع الفرنسي بهدف التعاقد معه كلاعب حر في عام 2026.
تفاصيل أكثر هنا.
إعلان