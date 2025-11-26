Fahad Sindi Ittihad Fans Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | سر "اختفاء" فهد سندي المفاجئ .. اعترافات حسام عوار وتهديدات بـ"خسارة" 3 لاعبين في كأس الملك!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • سر "الاختفاء المفاجئ" لرئيس الاتحاد فهد سندي

    كشف الصحفي الرياضي محمد البكيري عن سر "اختفاء" فهد سندي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد، عن المشهد الإعلامي مؤخرًا؛ وذلك على عكس ما كان عليه الأمر، في فتراتٍ ماضية.

    ونقل البكيري عن مصادره الخاصة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن المؤسسة "الربحية" لنادي الاتحاد، الذي يُعد سندي موظفًا فيها بـ"راتب"؛ أعطته تعليمات بالحد من ظهوره الإعلامي، أو التعليق عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

    وأشار الصحفي الرياضي إلى أن آخر ظهور لسندي؛ كان عندما رد على أحد المشجعين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بخصوص عمل إدارته في سوق الانتقالات الماضية ومقارنته بجهود المجلس السابق.

    وأوضح البكيري أن رد رئيس مؤسسة الاتحاد وقتها، أحدث ضجة في الوسط الرياضي؛ ليقوم هو - أي سندي - بإغلاق حسابه الرسمي إلى "خاص"، قبل أن يفتحه مجددًا.

    واختتم محمد البكيري خبره، على لسان مصادره الخاصة دائمًا؛ بالقول: "طلبوا من سندي إعادة فتح حسابه مجددًا، حتى لا يزيد الطين بلة - من حيث البلبلة -" .

    • إعلان
  • Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Goal AR

    حال التأهُل.. الاتحاد مُهدد بـ"خسارة" 3 نجوم في كأس الملك

    يواجه فريق الاتحاد الأول لكرة القدم خطر خسارة 3 لاعبين "مهمين"؛ حال تأهُله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الاتحاد يلعب ضد الشباب، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث يُلعب هذا الدور من مباراة واحدة، على أن يصعد الفائز إلى المربع الذهبي مباشرة.

    وإذا تحصل أي من "الجزائري حسام عوار، البرازيلي فابينيو تافاريس والصربي كارلو سيميتش"، على كارت أصفر في مواجهة الشباب القادمة؛ فهذا سيعني الغياب عن دور نصف النهائي رسميًا، بسبب تراكم البطاقات.

  • Al Ittihad v Al Ettifaq - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    اعترافات حسام عوار.. واتهامات خطيرة إلى الاتحاديين

    "أخوض موسم حياتي وهذه مشكلتي مع الاتحاد ولكن!" .. حسام عوار يخرج باعتراف مثير ويبدي رأيه في سيرجيو كونسيساو

    تحدث النجم الجزائري حسام عوار، متوسط ميدان نادي الاتحاد، عن كواليس انتقاله إلى قلعة العميد؛ إلى جانب وضع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، مع بعض الملفات المهمة الأخرى.

    عوار البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الاتحاد صيف عام 2024، قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما؛ وبعقدٍ لمدة 4 مواسم كاملة، حتى 30 يونيو 2028.

    "الاتحاديون هم من نحر الاتحاد" .. وجهة نظر صادمة تُبرئ الميزانية والنجوم من خيبة أمل الموسم الجاري

    لا يحظى الاتحاد بموسم جيد في 2025-2026، محليًا وقاريًا، وقد اختلف المحللون والإعلاميون والمشجعون حول أسباب ذلك؛ وآخرهم كان الإعلامي سعود الصرامي، الذي قدم وجهة نظر صادمة اتهم خلالها الاتحاديين أنفسهم بنحر النادي.. فما الذي قاله؟

    تعرف على المباريات .. كأس العرب يُهدد دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين بـ"التأجيل"

    باتت بعض مباريات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، مُهددة بـ"التأجيل"؛ بسبب بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر خلال ديسمبر القادم.. فما هي تلك المباريات؟

  • ittihad kooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب