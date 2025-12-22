أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | سيرجيو كونسيساو يحرج رينارد برده على "شماعته" .. واللغة العربية تضع لاعب العميد في مأزق بالمؤتمر الصحفي
كونسيساو يحرج رينارد
عقد البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للاتحاد، اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ناساف كارشي الأوزبكي، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وشدد المدرب على جاهزية لاعبيه بشكل كامل للعودة للمباريات بعد توقف دام ثلاثة أسابيع تقريبًا، على إثر مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب قطر 2025.
وقال كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي: "طموحنا عالي في مباراة الغد كونها أول مباراة بعد التوقف، تلك الفترة التي كانت مهمة لنا للغاية، كنت انتظرها بفارغ الصبر على المستوى الشخصي".
وأضاف: "عملت على تحسين الكثير من الجوانب خلال فترة التوقف، طبقنا تكتيكًا خاصًا، لكنني لن أتحدث عنه هنا. الجانب الذهني كان الأهم وهو ما عملنا عليه بجانب الجانب اللياقي، لأن اللاعبين لم يكونوا جيدين لياقيًا قبل التوقف، وهو ما كان يعيقهم عن تنفيذ التكتيك الخاص بي".
وبسؤاله عن انتقاد الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، لعدم منح الفرصة للاعبين المحليين في أنديتهم مقارنة بالأجانب، علق كونسيساو واضعًا اختيارات الفرنسي في موقف محرج: "هو له رأيه، لكن الاتحاد به لاعبين ممتازين، لو قام باستدعاءهم للمنتخب، سيكونون في أتم جاهزية".
اللغة العربية تضع لاعب الاتحاد في موقف محرج
حضر اللاعب أحمد الغامدي المؤتمر الصحفي لمواجهة الاتحاد أمام ناساف كارشي بجوار المدرب سيرجيو كونسيساو، وبينما كان عليه أن يرد على أسئلة الصحفيين باللغة العربية، وجد صعوبة كبيرة في التحدث بها، ما اضطره للاعتذار واستكمال حديثه باللغة الإنجليزية.
صاحب الـ24 عامًا عاش في بداية حياته في كندا، قبل العودة للسعودية في يناير 2020 من بوابة نادي الاتفاق ومنه للاتحاد.
وحول مواجهة ناساف قال الغامدي: "المباراة مهمة جدًا لنا كونها على أرضنا، ومن ناحيتي أحاول تقديم نفسي بأفضل صورة من خلال أداء تدريبات إضافية كل يوم، كي أصل لأفضل مستوى لي ومن ثم أفيد فريقي".
وحول رغبته في تمثيل السعودية بكأس العالم 2026، أجاب: "أمامنا ستة أشهر قبل انطلاق كأس العالم، وتركيزي حاليًا مع الاتحاد، الأهم ألا تنزل رأسك وتنظر للأمام".
تفاصيل مواجهة ناساف
موعد مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026
يتزين ملعب الإنماء، لاستقبال مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد وناساف، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.
ويدخل النمور اللقاء بهدف مصالحة الجماهير، والتسلح بعامل الأرض والجمهور للخروج بنقاط المواجهة كاملة، من اجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.
ويأتي الاتحاد في المركز الثامن ومعه ست نقاط، بينما يتذيل ناساف الترتيب دون أي نقطة.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت
أخبار الانتقالات
"لهذا لم نجدد عقد نواف العابد" .. رئيس الرياض يرد ساخرًا على رغبة الاتحاد في استعادة حاجي والشمراني!
كشف بندر المقيل، رئيس مجلس إدارة نادي الرياض، عن رأيه إزاء فكرة كسر إعارة الثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني، وعودتهما إلى الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد فترتي الميركاتو خلال موسم 2025-2026، فيما يُنتظر فتح باب الانتقالات الشتوية، في الخامس من يناير، على أن يستمر حتى 2 فبراير المُقبل.
وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، استقرت على كسر إعارة الثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني، المُعارين لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، من أجل استعادة خدماتهما في يناير.
ويطمح الاتحاد للاستفادة من العناصر الشابة التي تمتلك الجاهزية الفنية، خاصة وأن اللاعبين كانا ضمن قائمة المنتخب السعودي الذي شارك في نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا.
ذكريات كونسيساو مع ميلان
رقصة السيجار وحقيقة تعرضه للخيانة .. سيرجيو كونسيساو عن مغادرة ميلان: الأجواء لم تكن جيدة!
قبل أقل من عام، ليس في هذا الوقت بالضبط، ولكن تقريبًا، شهد ميلان انقلابًا قسم الموسم بأكمله إلى نصفين؛ حيث تم إقالة باولو فونسيكا، بعد التعادل مع روما (1-1)، وحلّ محله سيرجيو كونسيساو، الذي حقق انتصارًا سريعًا.
كانت أولى مباراتين لنجم لاتسيو وإنتر السابق، على مقعد المدرب في ميلان، ناجحتين، حيث توج بكأس السوبر الإيطالي، بعد الفوز على يوفنتوس في نصف النهائي، ثم ريمونتادا إنتر في النهائي، والذي كان رائعًا، حيث عاد ميلان في الديربي، من تأخره (0-2) إلى الفوز (3-2)، بفضل الهدف الحاسم من تامي أبراهام.
مضت تلك الأيام، واليوم، يتواجد كونسيساو في السعودية، ليقود الاتحاد، في البلد الذي يستضيف كأس السوبر الإيطالي "2025-2026"، إلا أن ميلان تعرض للإقصاء بالفعل، بعد عودته إلى ماسيميليانو أليجري الذي يحلم بالعودة للقمة بعد موسم صعب للغاية.