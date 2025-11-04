أخبار الاتحاد اليوم | كونسيساو يُوقف الجدل حول بيرجفاين، ومدرب الشارقة: سنستمتع بجماهير العميد

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
مدرب الشارقة: سنستمتع بجماهير الاتحاد
أكد الصربي ميلوس ميلويفيتش، المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي، أن مواجهة الاتحاد السعودي تمثل تحديًا خاصًا، مشددًا على أن فريقه سيبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق الانتصار، في اللقاء المقرر إقامته الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال ميلويفيتش في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة "نواجه واحدًا من أقوى الأندية في السعودية وآسيا، ونعلم تمامًا حجم المهمة، لذلك يجب أن نظهر بأفضل مستوى ممكن ونقاتل لتحقيق الفوز".
وأشار مدرب الشارقة إلى أن النتائج الأخيرة تصب في مصلحة فريقه، موضحًا "فوز الوحدة وشباب الأهلي على الاتحاد يمنحنا دفعة معنوية، لكن الأهم هو إيماننا بقدرتنا على التفوق في المواجهة المقبل".
وأضاف "نعرف جيدًا إمكانات الاتحاد، فهو فريق قوي، لكنه ليس في أفضل حالاته دائمًا، وفي كرة القدم لا يوجد مستحيل".
وحول تأثير الأجواء الجماهيرية في جدة، قال ميلويفيتش بثقة "ندرك أن جمهور الاتحاد من الأكثر حماسًا في القارة، لكننا لا نتأثر بذلك، بل نستمتع بخوض المباريات في أجواء جماهيرية كبيرة".
وختم حديثه بالتعليق على توقيت المباراة المتأخر قائلًا "الوقت سيكون له تأثير بالتأكيد، لذلك حرصنا على أداء التدريبات الأخيرة في نفس التوقيت للتأقلم على الأجواء".
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن سبع مباريات، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين واحد وهزيمتين كانتا أمام النصر والهلال.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي.