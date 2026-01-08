خسر النصر نقطته الثامنة تواليًا في دوري روشن السعودي ليتراجع بفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة، بعد سقوطه أمام القادسية على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد. وقد اتهم المدرب جورج جيسوس اللاعبين بتقديم الهدايا للمنافس! فماذا قال؟
"لم يتغير شيئًا في الصراع مع الهلال" .. جيسوس يتهم اللاعبين بتقديم الهدايا للقادسية ويصدم الجمهور بشأن الانتقالات
هزيمة جديدة مؤلمة للنصر
تعرض النصر لخسارة جديدة في دوري روشن السعودي بسقوطه أمام القادسية على ملعبه الأول بارك بالرياض، ضمن الجولة الـ14، بهدفين مقابل هدف واحد.
وتقدم الضيوف بهدفين نظيفين بواسطة خوليان كينيونيس وناهيتان نانديز قبل أن يُقلص كريستيانو رونالدو الفارق للنصر من ركلة جزاء، ورغم الفرص الكثيرة المتاحة لأصحاب الملعب في الدقائق الأخيرة إلا أن اللقاء انتهى بخسارتهم.
خسارة النصر جمدت رصيده عند 31 نقطة، وقد فقد الثامنة تواليًا في دوري روشن، ليتسع الفارق في الصدارة بينه وبين الهلال، المتصدر، إلى 4 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة القادمة.
اتهامات جيسوس
بدا جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، غاضبًا جدًا بعد نهاية المباراة، وقد اتهم اللاعبين بتقديم الهدايا للقادسية، نافيًا تمامًا أن تكون خسارة فريقه بسبب تفوق المنافس على أرض الملعب.
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "قدمنا الهدايا للقادسية، قصة المباراة اليوم باختصار هي "خسارة النصر 2-1 بسبب الأخطاء الفردية"".
وأوضح المدرب مكمن الخلل في الفريق، بقوله "علينا العمل في الفترة القادمة على الجانب الذهني، الفريق بحاجة لاستعادة التوازن الذهني والنفسي قبل المواجهات القادمة. نهدف الآن للاستعداد أفضل نفسيًا وذهنيًا للمباريات القادمة".
وأتم المدرب حديثه بالتأكيد على أن وضع صراع النصر مع الهلال في الصدارة لم يتغير رغم اتساع الفارق إلى 4 نقاط، بقوله "الفارق كان 4 نقاط لصالحنا أمام الهلال، وقد تغير الوضع الآن للعكس، لكن في الحقيقة لم يتغير أي شيء!".
صدمة للجمهور بشأن الانتقالات
المدرب المخضرم أشاد بالجناح البرازيلي ويسلي، مؤكدًا أنه يجذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية وكاشفًا سر الحفاظ عليه مع الفريق، بقوله "ويسلي لاعب يُمكن تسويقه، إذ أن هناك اهتمام أوروبي واضح به، كنا نراه الحل في الفترة الماضية لغياب ساديو ماني".
وأخيرًا وجه جيسوس صدمة للجمهور بشأن أحلامهم وطموحاتهم في دعم الفريق بعناصر أجنبية جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوي، إذ أكد صعوبة ذلك.
قال المدرب "التغيير في الأجانب أمر صعب، فنحن نمتلك بالفعل 10 أجانب وبالتالي لا مجال لإضافة لاعب جديد سوى بخروج أحد الموجودين".
بكاء أيمن يحيى
من المشاهد القاسية عقب المباراة كان انخراط أيمن يحيى في نوبة بكاء شديدة، وقد ظل اللاعب على مقاعد البدلاء طويلًا قبل مغادرة الملعب.
اللاعب السعودي بدأ مواجهة القادسية لكنه غادر في الشوط الثاني، وقد لعب دورًا في الهدف الثاني للضيوف وهو ما أصابه بتلك بحالة الحزن تلك عقب المباراة.
موسم النصر في 2025-2026
تعرضت مسيرة النصر المذهلة في الموسم الجاري، خاصة على صعيد دوري روشن السعودي، لضربة قوية بعد فقدان 8 نقاط متتالية بالتعادل مع الاتفاق بهدفين لكل فريق ثم الخسارة أمام الأهلي في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين والقادسية في الرياض بهدفين لهدف، ليفقد الفريق صدارة جدول الترتيب لصالح مطارده الهلال ويعود للوصافة بفارق 4 نقاط.
النصر كان قد حقق الفوز في أول 10 جولات من دوري روشن السعودي وهو رقم قياسي لم يُحققه أي فريق منذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008، ولكن الكبوة الأخيرة بدأت تطرح التساؤلات حول قدرة الفريق استئناف نجاحه تحت ضغط البحث عن استعادة الصدارة واشتداد المنافسة مع الهلال.
الوضع يبدو أفضل كثيرًا في دوري أبطال آسيا 2، حيث صعد الفريق من مرحلة المجموعات إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة، بحصوله على 18 نقطة من المباريات الـ6 التي خاضها، ومن المنتظر أن يخوض مباراة محفوفة بالمخاطر أمام فريق أركاداغ أعجوبة تركمانستان.
النصر كان قد خسر كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، بعدما سقط أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، وقد غادر كذلك كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16.
القادم للنصر
بعد الخسارة أمام القادسية، يحل النصر ضيفًا على الهلال في ملعب "المملكة أرينا" يوم الإثنين الموافق 12 يناير الجاري في قمة لا تقبل القسمة على اثنين للناديين، حيث الصراع بينهما على أشده في صدارة جدول الترتيب.
فريق المدرب جورج جيسوس لديه جدول صعب ومزدحم خلال يناير الجاري، حيث سيلعب أمام الشباب عقب مواجهة الهلال، ومن ثم سيخرج لمواجهة ضمك في ختام مرحلة الذهاب للدوري السعودي، وبعدها سيفتتح مرحلة الإياب بمواجهة صعبة مع التعاون وستكون آخر مباريات هذا الشهر الصعب أمام الخلود.