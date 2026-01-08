"لم يتغير شيئًا في الصراع مع الهلال" .. جيسوس يتهم اللاعبين بتقديم الهدايا للقادسية ويصدم الجمهور بشأن الانتقالات

تعرض النصر لخسارة جديدة في دوري روشن السعودي بسقوطه أمام القادسية على ملعبه الأول بارك بالرياض، ضمن الجولة الـ14، بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم الضيوف بهدفين نظيفين بواسطة خوليان كينيونيس وناهيتان نانديز قبل أن يُقلص كريستيانو رونالدو الفارق للنصر من ركلة جزاء، ورغم الفرص الكثيرة المتاحة لأصحاب الملعب في الدقائق الأخيرة إلا أن اللقاء انتهى بخسارتهم.

خسارة النصر جمدت رصيده عند 31 نقطة، وقد فقد الثامنة تواليًا في دوري روشن، ليتسع الفارق في الصدارة بينه وبين الهلال، المتصدر، إلى 4 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة القادمة.