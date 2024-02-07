المشاكل القديمة تطارد تشيلسي وإقالة بوتشيتينو ليست الحل!

ما هي أزمة تشيلسي؟

يواصل فريق تشيلسى الانهيار تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو، لكن الأزمة ليست في المدرب فقط بل يتحمل ملاك النادي المسؤولية أيضًا.

وتم اطلاق صيحات الاستهجان على تشيلسي في نهاية الشوط الأول من الخسارة الفادحة بنتيجة 4-2 أمام وولفرهامبتون يوم الأحد الماضي ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي على ستاد ستامفورد بريدج.

وقال مدرب تشيلسي للصحفيين: "نشعر بالأسف ونريد الاعتذار لكن علينا أن نواصل القتال معًا حتى النهاية إذا أردنا تحقيق نتائج جيدة في المستقبل، وبعد ذلك من حقهم أن ينتقدوا أو يغضبوا إذا لم يكن الأداء جيدًا".

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وتعرض تشيلسي لهزيمة من فريق لم يفوز على ملعب ستامفورد بريدج منذ عام 1979، وأكدت هذه الهزيمة أن البلوز لا يتحسن تحت قيادة بوتشيتينو، وقد تسببت هزيمة تشيلسي في صعوبة تأهله حتى إلى دوري المؤتمرات الأوروبي.