أخبار الهلال اليوم | منافس مفاجئ يهدد خطة ضم صلاح.. وزيارة للرياض تمهد لصفقة فينيسيوس!

استغلالًا لوضعه في ليفربول! .. تحرك سعودي جديد لخطف محمد صلاح "وفريق مفاجئ ينافس الهلال"

عاد ملف انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي ليطفو على السطح بقوة، مستغلًا متغيرات جديدة في مسيرة اللاعب مع ليفربول. فرغم تجديد عقده حتى 2027، كشفت شبكة "توك سبورت" عن إصرار سعودي متجدد لحسم الصفقة، استنادًا إلى تراجع مستوى صلاح (33 عامًا) وتناقص تأثيره الفني مع "الريدز" خلال الموسم الجاري 2025-2026، وهو ما يعتبره المفاوضون ثغرة مثالية لإقناعه بالمغادرة هذه المرة.

المفاجأة الأبرز لم تكن في استمرار رغبة نادي الهلال "الزعيم" في ضم اللاعب، بل في دخول منافس غير متوقع وبقوة مالية هائلة، وهو نادي القادسية (التابع لأرامكو). حيث أكدت المصادر أن القادسية قرر مزاحمة الهلال بشكل جدي لخطف الفرعون المصري، مما يحول السباق من مجرد رغبة سعودية عامة إلى منافسة شرسة بين قطبي الرياض والشرقية للظفر بتوقيع أحد أهم نجوم العالم.