أخبار الهلال اليوم | سالم يكتسح نجم النصر .. إصابة تقلق إنزاجي وخطة ذكية لتعويض غياب بونو وكوليبالي!

كشف فيلكو باونوفيتش، المدير الفني الجديد لمنتخب صربيا، عن احتمالية عودة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الهلال، إلى قائمة بلاده، بعد غياب، وذلك رغم استبعاده من معسكر نوفمبر، استعدادًا لمواجهة إنجلترا ولاتفيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتلقى باونوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي، سؤالًا حول استبعاد سيرجي سافيتش، وشقيقه فانيا، حارس نابولي، ليعلّق قائلًا "هما من الجيل الذي عملت معه وحققنا نجاحًا معًا، تحدثت إليهما. حدث كل شيء فجأة، واتخذا بعض القرارات مسبقًا، وكان من المبكر جدًا الرد في هذا الوقت، لقد تركا الباب مفتوحًا للعودة في التجمع القادم في مارس".

وخاض سيرجي سافيتش 54 مباراة دولية مع منتخب صربيا، سجل خلالها 9 أهداف، كما شارك في نسختي كأس العالم "روسيا 2018 وقطر 2022"، إلا أنه لم يلعب مع بلاده منذ يورو 2024.