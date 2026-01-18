Karim Benzema Ruben Neves Ittihad Hilal RSL 2024-2025Getty
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | رسالة "مقلقة" من زوجة نيفيش .. الاتحاد يشترط نجم الزعيم ومراد هوساوي يستفز النصر!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأحد 18 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

    رسالة مقلقة من زوجة نيفيش وكواليس مراد هوساوي بعد التوقيع للهلال

    كلمات أرعبت جمهور الهلال .. رسالة من زوجة روبن نيفيش بين احتمالية الرحيل وسوء الفهم!

    بالتزامن مع الميركاتو الشتوي الجاري حاليًا في دوري روشن السعودي والجدل المثار حول لاعب وسط الهلال البرتغالي روبن نيفيش، خرجت زوجته "ديبورا"، برسالة أقلقت جماهير الزعيم.

    مراد هوساوي وعائلته بعد التوقيع للهلال .. بدأ المهمة باستفزاز النصر والاتحاد، و"نصراوي" حوّل وجهته!

    في إطار الاحتفال بالانتقال إلى نادٍ كبير بحجم الهلال، وقع لاعب الوسط مراد هوساوي وعائلته – ربما عن غير قصد – في خطأ استفزاز الأندية التي كانت راغبة في ضمه، على رأسها النصر والاتحاد.

    جيسوس يتراجع .. ورسالة إنذار لأساطير الهلال الثلاثة

    إنذار للتمياط والجابر والدعيع .. الصرامي يهدد بفتح ملف "كأس العالم 2002" ويتهم أساطير الهلال بمخطط ضد النصر!

    وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، رسالة إنذار إلى أساطير الهلال الثلاثة "نواف التمياط ومحمد الدعيع وسامي الجابر"، مطالبًا إياهم للتراجع عن الهجوم ضد جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، وترك الفريق وشأنه، أو إعادة فتح ملف كأس العالم 2002.

    حديث الصرامي جاء تعليقًا على هجوم الثلاثي ضد جورج جيسوس، على خلفية التصريح الذي أطلقه بشأن امتلاك الهلال "قوة سياسية"، وهو الأمر الذي دفع إدارة الزعيم للإعلان عن توجيه شكوى رسمية ضده.

    سيموني إنزاجي ورطه وجورج جيسوس هز صورته أكثر .. سامي الجابر بين "ازدواجية المعايير" و"تخبط العمل الإعلامي"!

    بين عشية وضحاها تتغير الكثير من الأشياء، لكن تغيير الآراء ليس بهذه الدرجة من السهولة، فكيف الحال إن خرجنا بتصريحات متناقضة في فترة زمنية قصيرة؟ .. من حق الجميع أن يتساءل وقتها عن الوضع!

    هذا ما وقع به سامي الجابر؛ أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، بعدما دخل مؤخرًا وتحديدًا الموسم الجاري في مجال النقد الرياضي والتحليل الفني.

    الجابر تورط في اتهامات من البعض بـ"انفصال الشخصية"، على خلفية تصريحاته تجاه الثنائي الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للزعيم، والبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر..

    حسم مستقبل غريب .. جورج جيسوس يرد على تصريح "القوة السياسية" بعد تصعيد الهلال!

    قرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حسم الجدل الدائر خلال الأيام الماضية، حول تصريحه بشأن "نفوذ" الهلال السياسية، والذي دفع إدارة الزعيم لإصدار بيان رسمي بشأنه.

    واستعاد جيسوس طريق الانتصارات أخيرًا، بعدما اقتنص نقطة وحيدة في المباريات الأربع الماضية، ليعود بفوز دراماتيكي على الشباب بنتيجة (3-2)، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    الاتحاد يشترط نجم الزعيم لحسم "الصفقة التبادلية"

    صفقة من العيار الثقيل .. الاتحاد يطلب نجم الهلال للموافقة على الاستغناء عن عبدالرحمن العبود

    "عبدالرحمن العبود" .. الاسم الأكثر جدلًا من بين اللاعبين المحليين في نادي الاتحاد بالميركاتو الشتوي الجاري، وسط أحاديث عن خلافات مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    نادي الهلال برئاسة نواف بن سعد، استفسر شفهيًا عن إمكانية الحصول على خدمات العبود في الميركاتو الشتوي الجاري لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة (حتى نهاية الموسم الحالي).

    محاولة لخطفه من باريس وتشيلسي .. الهلال يعرض 40 مليون يورو لضم "فارع الطول وقليل الأهداف" محمد قادر ميتي!

    يواصل نادي الهلال السعودي سعيه لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عن طريق التعاقد مع مهاجم جديد، حيث وجه أنظاره نحو الدوري الفرنسي.

    الهلال تخلى عن المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلًا إلى الريان القطري، ليتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز من ليفربول مقابل 53 مليون يورو.

    وفي الوقت الحالي هناك شكوك حول إمكانية رحيل نونيز عن الهلال خلال شهر يناير الجاري، مما يترك المدرب سيموني إنزاجي بخيارات محدودة، بتواجد ماركوس ليوناردو وعبد الله رديف وعبد الله الحمدان.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

0