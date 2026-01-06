Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | تحديد بديل ليفاندوفسكي لدعم الهجوم، وموقف سالم الدوسري من مواجهة الحزم

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 6 يناير 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • الهلال يُحدد بديل ليفاندوفسكي

    حاول الهلال التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي في الأيام الماضية لكنه واجه رفضًا من مهاجم برشلونة، حيث يرغب البولندي في إتمام عقده مع ناديه الإسباني والممتد حتى نهاية الموسم الجاري ومن ثم تقييم الخيارات المتاحة أمامه.

    وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن الفريق السعودي حدد ألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد، كخيار بديل للنجم البولندي، مشيرة إلى أنه تواصل بالفعل مع وكيله للاستفسار عن إمكانية ضم موكله، علمًا أن اللاعب مطلوب لدى يوفنتوس الإيطالي.

    صحيفة الشرق الأوسط من جانبها أوضحت أن قائمة الهلال لتدعيم هجومه في سوق الانتقالات الشتوي الجاري تضم مهاجمًا ثالثًا ينشط في الدوريات الخمس الكبرى لكن لم تكشف عن هويته.

    • إعلان

  • سالم الدوسري يُنعش تدريبات الهلال

    زف حساب الهلال على منصة إكس خبرًا سعيدًا لجمهور الفريق بالإعلان عن تعافي سالم الدوسري وخوضه التدريبات الجماعية اليوم مع الفريق.

    كان النجم السعودي قد غاب عن المباراة الأخيرة في دوري روشن أمام الخلود للإصابة، وقد أعلن الهلال اليوم إتمامه لبرنامجه التأهيلي وجاهزيته للعب.

    الدوسري أصبح جاهزًا لمواجهة الهلال والحزم في دوري روشن مساء الخميس القادم ومن ثم اللقاء الكبير أمام النصر.

  • اتفاق بين الهلال وبرشلونة بشأن كانسيلو

    أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن انتقال البرتغالي جواو كانسيلو إلى برشلونة أصبح رسميًا بعد اتفاق نهائي مع الهلال السعودي، حيث سينضم اللاعب إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل.

    وكشف رومانو أن برشلونة سيدفع 4 ملايين يورو للهلال مقابل تغطية صفقة الإعارة، وهي التفاصيل التي تم تأكيدها في وقت متأخر من أمس بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين.

    ورغم وجود اتفاق مسبق بين إنتر والهلال لضم اللاعب، فإن كانسيلو حسم موقفه برغبته في العودة إلى برشلونة فقط، النادي الذي لعب له موسم 2023-2024 وترك فيه بصمة مميزة لدى الجماهير.

    انتقل كانسيلو إلى الهلال في صيف 2024 بصفقة بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه إسترليني قادمًا من مانشستر سيتي، مع راتب سنوي يقدر بـ13 مليون جنيه. ورغم بداية جيدة الموسم الماضي، حيث سجل هدفين وصنع ستة في 31 مباراة، إلا أن تعرضه للإصابة بداية هذا الموسم جعله خارج قائمة اللاعبين الأجانب في النصف الأول من الموسم، وفيما كان متوقعًا عودته للقائمة في يناير، رفض المدرب سيموني إنزاجي ذلك، وهو ما مهد الطريق لرحيله.

    كانسيلو سبق أن تألق مع برشلونة خلال موسم 2023-2024 حين لعب معارًا من مانشستر سيتي، وخاض 42 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة، ليصبح من اللاعبين المفضلين لدى الجماهير بفضل أسلوبه الهجومي الحيوي.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • عائلة ابن طلال تتوعد: الله يعين منافسي الهلال!

  • علي البليهي يفاجئ الهلال بعد قرار الاستغناء عنه

    "النصر أو هذا النادي"! .. علي البليهي يفاجئ الهلال بعد قرار الاستغناء عنه

    أيام علي البليهي في نادي الهلال أصبحت معدودة..

    إياك وخطأ جديد بعد خدعة جيسوس وتخلي ابن نافل .. علي البليهي "احذر من عرض الشباب"!

    مسيرة على البليهي إلى أين؟

    ليست مثالية ولكنها ضرورية! .. فلاهوفيتش وليفاندوفسكي "صفقات الإنقاذ" في برشلونة والهلال

    هل تنتهي مُعاناة برشلونة والهلال مع مركز "قلب الهجوم"؟!..

    "أنت ذيب وهناك شيء في رأسك!" .. خالد بن طلال يوجه الاتهامات لسامي الجابر دفاعًا عن إنزاجي

    مسؤول الهلال لم يردوا على انتقادات أسطورة النادي، لكن العضو الشرفي فعل..

  • موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    في دوري روشن السعودي، استطاع الهلال وبعد 12 جولة من التقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر السابق، النصر، بعدما هزم ضمك مساء أمس بهدفين نظيفين وسقوط جاره أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    الفوز الأخير رفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة مقابل 31 للنصر، وقد حقق الفريق خلال تلك المسيرة 10 انتصارات وتعادل في مباراتين ولم يخسر أبدًا، وهو الوحيد الذي حافظ على سجله دون خسارة حتى الآن.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 6 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد كان آخر انتصاراته على حساب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد خارج ملعبه.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الحزم crest
الحزم
الحزم
0