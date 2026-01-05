ليست مثالية ولكنها ضرورية! .. دوشان فلاهوفيتش وروبرت ليفاندوفسكي "صفقات الإنقاذ" في برشلونة والهلال

الأندية الكبيرة دائمًا ما تبحث عن أفضل الخيارات، في سوق الانتقالات؛ من أجل تدعيم صفوفها بقوة، ومواصلة المنافسة على كافة الألقاب الممكنة.

وأحيانًا تنجح هذه الأندية في تحقيق أهدافها، خلال سوق الانتقالات؛ بينما تعجز في أوقاتٍ أخرى، وتضطرها الظروف لضم أسماء مختلفة.

هذا ينطبق على ناديي برشلونة الإسباني والهلال السعودي، اللذين يبحثا عن "قلب هجوم"؛ لتدعيم هذا المركز المهم، خاصة في صيف عام 2026.

نعم.. برشلونة أصبح يُعاني في مركز قلب الهجوم كثيرًا - رغم الأهداف العديدة في المباريات -؛ خاصة مع تقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في العمر، وتذبذب مستوى الإسباني الشاب فيران توريس.

وبخصوص نادي الهلال؛ فسنجد أن مستقبل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو غير واضح، بينما لم يثبت الأوروجوياني داروين نونيز نفسه بقوة - حتى الآن -.