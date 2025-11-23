أخبار النصر اليوم | حليفة ترامب تفاجئ رونالدو .. "مؤامرة ضد كريستيانو" وسباليتي يطلب نجم الفريق!

حليفة دونالد ترامب تعترف: لم أكن أعرف كريستيانو رونالدو وتفاجأت به في اجتماع البيت الأبيض

اعترفت إحدى حليفات دونالد ترامب بأنها لم تتعرف على كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق إلى البيت الأبيض.

وجاءت هذه الزيارة للقاء الرئيس الأمريكي في إطار وفد زائر من المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. واستضاف ترامب عشاءً في البيت الأبيض حضره رونالدو وخطيبته جورجينا رودريجيز.

ردّت شقيقات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على موجة الانتقادات التي طالته عقب ظهوره في البيت الأبيض هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان رونالدو قد تلقى دعوة لحضور حفل عشاء رسمي أقامه الرئيس الأمريكي تكريمًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث شارك في المناسبة التي جمعت شخصيات سياسية ورياضية بارزة.

زيارة النجم البرتغالي إلى واشنطن أثارت جدلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في حضوره حدثًا بروتوكوليًا طبيعيًا، وبين منتقد اعتبر ظهوره في هذا السياق مثيرًا للجدل.