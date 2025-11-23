أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | حليفة ترامب تفاجئ رونالدو .. "مؤامرة ضد كريستيانو" وسباليتي يطلب نجم الفريق!
قالوا عن زيارة رونالدو للبيت الأبيض .. رسائل دفاع وتعليق مفاجئ من حليفة ترامب
حليفة دونالد ترامب تعترف: لم أكن أعرف كريستيانو رونالدو وتفاجأت به في اجتماع البيت الأبيض
اعترفت إحدى حليفات دونالد ترامب بأنها لم تتعرف على كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق إلى البيت الأبيض.
وجاءت هذه الزيارة للقاء الرئيس الأمريكي في إطار وفد زائر من المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. واستضاف ترامب عشاءً في البيت الأبيض حضره رونالدو وخطيبته جورجينا رودريجيز.
"ألم يدرك هؤلاء المهرجون أنه لا يهتم بآرائهم؟!" .. شقيقات كريستيانو رونالدو يدافعن عنه بعد انتقاد زيارته للبيت الأبيض ولقاء دونالد ترامب
ردّت شقيقات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على موجة الانتقادات التي طالته عقب ظهوره في البيت الأبيض هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان رونالدو قد تلقى دعوة لحضور حفل عشاء رسمي أقامه الرئيس الأمريكي تكريمًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث شارك في المناسبة التي جمعت شخصيات سياسية ورياضية بارزة.
زيارة النجم البرتغالي إلى واشنطن أثارت جدلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في حضوره حدثًا بروتوكوليًا طبيعيًا، وبين منتقد اعتبر ظهوره في هذا السياق مثيرًا للجدل.
"مؤامرة" ضد رونالدو ونجم توتنهام يرد به على هجوم كاراجر
بعد تصرفه الغاضب أمام الفتح .. الصرامي: نونيز أكد أن كريستيانو رونالدو يتعرض لمؤامرة!
قدم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تصرفًا غريبًا في مباراة الفتح، عكس غضبه الكبير من قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، باستبداله خلال مجريات اللقاء.
وسجل نونيز هدفًا، ليقود الهلال لتحقيق فوز مثير على الفتح بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي "2025-2026"، والتي أقيمت على ملعب المملكة أرينا.
مستعينًا بهجومه على رونالدو .. جواو بالينيا يرد بقوة على انتقادات كاراجر!
استخدم لاعب وسط توتنهام هوتسبير جواو بالينيا كريستيانو رونالدو كجزء من رد على جيمي كاراجر بعد انتقاد المحلل للاعب المستعار من بايرن ميونخ. بعد أن عانى في موسمه الأول في ألمانيا بسبب الإصابات وسوء المستوى، عاد بالينيا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف، لكن لم يقتنع الجميع بأدائه مع توتنهام.
بعد خسارة توتنهام 1-0 أمام تشيلسي على أرضه في وقت سابق من هذا الشهر، حيث عانى رجال توماس فرانك من مباراة كابوسية، انتقد كاراجر، المدافع السابق لليفربول والمحلل في قناة سكاي سبورتس، بالينيا بسبب أدائه الضعيف، حيث قال: "بالينيا لا يمتلك الجودة المطلوبة. بالنسبة للاعب يلعب في وسط ملعب توتنهام، في رأيي، هذه تمريرة يجب أن تكون قادراً على القيام بها. وهو لا يستطيع القيام بها.
مستقبل بروزوفيتش .. ضغوط لانتقاله إلى يوفنتوس
مشكلة المال تصعب المهمة ولكن! .. سباليتي يضغط لإعادة بروزوفيتش إلى إيطاليا من بوابة يوفنتوس
كشف الصحفي الإيطالي فابيو ليكاري، بصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، عن كواليس مفاوضات نادي يوفنتوس مع مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر السعودي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويعتبر بروزوفيتش حاليًا من أبرز دعائم تشكيلة النصر الأساسية، والتي ساهمت بشكل مؤثر في سيطرة الفريق على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يقدم أداءً استثنائيًا منذ بداية الموسم.
ويرتبط بروزوفيتش مع النصر بعقد يمتد حتى يونيو 2026، أي أنه سيدخل الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير المقبل ومن حقه التفاوض مع أي نادٍ آخر، مما يمثل ضغط على إدارة العالمي التي تسعى لتمديد عقده من أجل الاحتفاظ بخدماته.
النصر في موسم 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثمان الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على نيوم في الجولة الثامنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
