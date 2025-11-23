مستعينًا بهجومه على رونالدو .. جواو بالينيا يرد بقوة على انتقادات كاراجر!

وقد رد بالينيا الآن على كاراجر. وقال لاعب الوسط عن التحليل: "لقد رأيته لأن بعض الأشخاص أرسلوه لي، لا يمكنني القول إنني لم أره". "لا يهمني ما يقوله الناس. إذا كان يتحدث بشكل سيئ عن رونالدو، فيمكنه التحدث عن الجميع. بعض الأشخاص يحتاجون إلى التحدث عن الآخرين ليظهروا على شاشات التلفزيون. حياتي ليست كذلك، بالتأكيد.

"من المحرج بعض الشيء أن أرى أحيانًا لاعبين سابقين يتحدثون بهذه الطريقة. يتحدثون ويبدون أحيانًا وكأنهم نجوم في الماضي، لا مشكلة لدي في قول ذلك. أعتقد أنه كان يجب أن يشاهد المزيد من مبارياتي مع توتنهام. أعتقد أنني أقدم موسمًا رائعًا".

وأضاف: "لا أهتم كثيرًا لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون عنا طوال الوقت ويحاولون الإطاحة بنا. الأمر يتعلق بكيفية رد فعلنا. ورد فعلي كان تسجيل هدف بعد أن قال لي ذلك، ضد كوبنهاجن. أريد فقط أن أستمر في القيام بعملي وأظهر ما أنا قادر على فعله لأنني فخور حقًا بما قمت به حتى الآن. نحن متحمسون للغاية ولدينا كل ما يلزم لتحقيق نتيجة جيدة".