حليفة دونالد ترامب تعترف: لم أكن أعرف كريستيانو رونالدو وتفاجأت به في اجتماع البيت الأبيض

كانت زيارة البيت الأبيض هي أول رحلة علنية لرونالدو إلى أمريكا منذ اتهامه بالاعتداء الجنسي من قبل معلمة في عام 2017، وهو ما ينفيه المهاجم البرتغالي؛ ادعت كاثرين مايورجا في مقابلة مع مجلة دير شبيجل الألمانية أن المهاجم اغتصبها في غرفة فندق في عام 2009، وأنه تم التوصل إلى تسوية خارج المحكمة في عام 2010.

منذ تقديم هذه الادعاءات، لم يشارك رونالدو في أي مباريات استعراضية في الولايات المتحدة مع فرقه السابقة ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، ولا مع فريقه الحالي النصر.

عادت هذه المزاعم إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضي عندما حجزت البرتغال مكانها في كأس العالم 2026، حيث حجز منتخب البحارة بدون رونالدو مكانه في بطولة الصيف المقبل بفوزه الساحق 9-1 على أرمينيا. تم إيقاف رونالدو عن المشاركة في المباراة النهائية لتصفيات كأس العالم بعد طرده في خسارة البرتغال 2-0 أمام جمهورية أيرلندا، وهي بطاقة حمراء تعني أنه سيغيب عن المباراة الأولى لبلده في دور المجموعات في هذا الحدث الكبير.

من ناحية أخرى، من المقرر أن تلعب البرتغال مباراة ودية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مارس، وهي مباراة من المتوقع أن يشارك فيها رونالدو.

ومع ذلك، على الرغم من شهرة رونالدو، كشفت وزيرة الزراعة في إدارة ترامب، بروك رولينز، عن مدى إعجابها بقائد منتخب البرتغال، على الرغم من أنها لم تكن تعرف من هو.