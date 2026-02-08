Goal.com
مباشر
Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار النصر اليوم | ظهور رونالدو بين "الوصف المسيء" ومكالمة مورجان .. وحيدر يلقن دياز درسًا في فن بانينكا!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق الثامن من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • رونالدو يشارك وحيدر يسجل هدفًا رائعًا

    في ظل أزمة "التغيب" عن مباريات النصر الأخيرة، عاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للمشاركة في التدريبات الجماعية، اليوم، وسط غموض موقفه بشأن إمكانية المشاركة أمام أركاداج التركماني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2.

    وأفادت تقارير بأن رونالدو قرر عدم المشاركة في مباراتي الرياض والاتحاد، احتجاجًا على عدم تدعيم النصر بالصفقات الشتوية، مقارنة بتحركات الأندية الأخرى، على غرار الهلال، فضلًا عن تجميد صلاحيات سيميدو وسيماو، في الوقت الذي قرر فيه المدير الفني جورج جيسوس، التضامن مع رونالدو، بعدم التواجد في المؤتمرات الصحفية.

    من ناحية أخرى، حرص جيسوس ونائب رئيس النصر، خالد المالك، على متابعة مباراة النصر والوحدة، في دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي شهدت مشاركة الصفقة الجديدة، حيدر عبد الكريم، والذي سجل هدفًا رائعًا من ركلة جزاء على طريقة بانينكا.

    وأثارت طريقة بانينكا جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، بعد أن كانت حاضرة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حينما أهدر براهيم دياز ركلة جزاء أطاحت بأحلام المغاربة في حسم نتيجة المباراة في الوقت بدل الضائع، قبل أن تنجح السنغال في حسم اللقب.

    • إعلان
  • cristiano-ronaldo(C)Getty Images

    وصف مسيء لكريستيانو وتفاصيل مكالمته لمورجان

    بعد تشبيه كريستيانو رونالدو بـ"خادمة المنزل قبل رمضان" .. ثمانية تصدر بيانًا رسميًا حول الواقعة الجدلية

    تحرك مسؤولو قناة "رياضة ثمانية" على الفور أمام المقطع الجدلي الذي أغضب جمهور النصر بشأن القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر برنامج "قابل للنشر".

    "ما يُقال كلام فارغ!" .. بيرس مورجان يخرج عن صمته بعد مكالمة مع كريستيانو رونالدو بشأن أزمة "الإضراب" بالدوري السعودي

    علق الإعلامي الشهير بيرس مورجان على أزمة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، بعدما غاب عن مباريات فريقه الأخيرة، وسط تقارير صحفية تؤكد أنه "مُضرب" تعبيرًا عن غضبه مما يظنه تفاوتًا في الدعم بين ناديه وغريمه "الهلال".

  • خلافات داخل النصر وخيرات الوليد بن طلال

    الخلافات داخل النصر تتصاعد .. "مؤامرة" نواف العقيدي، اشتباك نجم العالمي مع سيميدو وسيماو و"إضراب" جورج جيسوس لرفض طلبه

    إن بدى المشهد الخارجي أن المنتمين للنصر غاضبون من مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة ولجنة التعاقدات ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، فالكواليس الداخلية تقول إن الوضع ليس على ما يرام حتى بين المسؤولين داخل أروقة النادي.

    "تذكر ما فعلته مع سعود عبدالحميد ولا تلعب دور البطولة" .. هجوم على حامد البلوي بعد كيل الاتهامات لإدارة العميد في قضية كريم بنزيما

    الشد والجذب لا يزال قائمًا في الوسط الرياضي السعودي، وهذه المرة طال حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، بعد هجومه على مسؤولي العميد والنصر، على خلفية أزمة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

    أين عبدالرزاق حمدالله أمام الخلود؟ .. جمهور الشباب يهاجم والمقارنة مع النصر والاتحاد في الصورة!

    يقولون "في الليلة الظلماء يُفتقد البدر" .. وهذا ما عاشه الشباب بالأمس أمام الخلود، حيث اللقاء الذي واصل به المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله غيابه عن مباريات الفريق.

    بالأمس، تلقى الشباب الهزيمة أمام الخلود بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    حاربوه بطرق "لا أخلاقية" وغدروا بصاحب الأفضال .. خير الأمير الوليد بن طلال يشهد به النصر والاتحاد والأهلي قبل الهلال!

     "ابشر" .. كلمة إن سمعتها في الوسط الرياضي السعودي، يتبادر إلى ذهنك على الفور رجل واحد، مَن يعد ويفي بوعوده مهما كانت مطالب جماهير الهلال، فإن قالها يعلم الزعماء على الفور أن الخير قادم .. إنه الوليد بن طلال!

    لكن على النقيض بالنظر لموقف منافسيه، فيقولون "ابشر"، بدافع السخرية أو للتلميح لتعرض أنديتهم للظلم مقارنة بما يحدث مع الهلال، خاصةً من ينتمون للنصر، لا يتوانون في هذا الشأن على الإطلاق!

    فبينما يعاني النصر من أزمات داخلية وخارجية وحتى فنية مع تراجع نتائجه في أواخر ديسمبر 2025 وأوائل يناير 2026، وصلت لحد قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإصدار قرار بمنعه من التعاقدات في أواخر العام المنقضي - رُفعت العقوبة بعد ذلك بأيام بعد تصحيح الأخطاء - .. ترك الجمهور وبعض الإعلاميين المنتمين للعالمي كل ذلك وذهبوا لتوجيه نيران ألسنتهم تجاه الأمير الوليد بن طلال.

    وكأنه ينتقم من حسين عبدالغني بعد 4 سنوات .. علي البليهي يتصرف بطريقة "لا أخلاقية" تجاه ثنائي الخلود!

    في وقت يحتاج به للاتزان والهدوء أكثر من أي وقتٍ مضى لاستعادة ما فاته فنيًا بالجلوس على مقاعد الهلال، خطف المدافع علي البليهي الأنظار في أول ظهور له بقميص فريقه الجديد "الشباب"، بتصرفات "غير أخلاقية".

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري أبطال آسيا 2
أركاداج crest
أركاداج
أركاداج
النصر crest
النصر
النصر
0