أخبار النصر اليوم | جيسوس يواصل الإسقاط على الهلال .. وكريستيانو رونالدو يجرب الصيام في رمضان!

جيسوس يكشف عن "طلب خاص" من لاعبيه في رمضان ويشكو "انعدام التوازن" بسبب الأجانب بدوري روشن!

كشف جورج جيسوس مدرب فريق النصر، عن طلب اللاعبين لأداء التدريبات قبل الإفطار خلال شهر رمضان، وهي تجربة جديدة وغير معتادة بالنسبة للبرتغالي.

النصر يستعد لمواجهة الحزم، غدًا، السبت، في إطار الجولة 22 من دوري روشن السعودي، طامحًا في مواصلة لحاقه للهلال على صدارة المسابقة.

الوضع الحالي يشير إلى احتلال الهلال للمركز الأول بـ53 نقطة يليه الأهلي بنفس الرصيد، بعد تغلبه على النجمة بنفس الجولة، بينما يأتي النصر ثالثًا بـ52 نقطة بفارق 5 نقاط عن القادسية الرابع.

"نسخة من تاليسكا وحمدالله" .. الشيخ مهاجمًا جيسوس : أنت تجربة يُعاد تدويرها وتلك الحقيقة تزعج الجميع!

قام الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، بمهاجمة جورج جيسوس مدرب النصر الحالي، والذي سبق له العمل في دوري روشن السعودي مع الهلال.

الشيخ يؤمن بأن جيسوس لن يكون سوى نسخة من عبد الزراق حمدالله، مشيرًا إلى أنه حاليًا يعاد تدويره مع النصر وإن اختلفت مواقع الثنائي وقصة كل منهما.