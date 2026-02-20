أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | جيسوس يواصل الإسقاط على الهلال .. وكريستيانو رونالدو يجرب الصيام في رمضان!
- Getty Images Sport
طلب خاص من جيسوس ورسالة هجومية ضده!
جيسوس يكشف عن "طلب خاص" من لاعبيه في رمضان ويشكو "انعدام التوازن" بسبب الأجانب بدوري روشن!
كشف جورج جيسوس مدرب فريق النصر، عن طلب اللاعبين لأداء التدريبات قبل الإفطار خلال شهر رمضان، وهي تجربة جديدة وغير معتادة بالنسبة للبرتغالي.
النصر يستعد لمواجهة الحزم، غدًا، السبت، في إطار الجولة 22 من دوري روشن السعودي، طامحًا في مواصلة لحاقه للهلال على صدارة المسابقة.
الوضع الحالي يشير إلى احتلال الهلال للمركز الأول بـ53 نقطة يليه الأهلي بنفس الرصيد، بعد تغلبه على النجمة بنفس الجولة، بينما يأتي النصر ثالثًا بـ52 نقطة بفارق 5 نقاط عن القادسية الرابع.
"نسخة من تاليسكا وحمدالله" .. الشيخ مهاجمًا جيسوس : أنت تجربة يُعاد تدويرها وتلك الحقيقة تزعج الجميع!
قام الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، بمهاجمة جورج جيسوس مدرب النصر الحالي، والذي سبق له العمل في دوري روشن السعودي مع الهلال.
الشيخ يؤمن بأن جيسوس لن يكون سوى نسخة من عبد الزراق حمدالله، مشيرًا إلى أنه حاليًا يعاد تدويره مع النصر وإن اختلفت مواقع الثنائي وقصة كل منهما.
- Getty Images Sport
رونالدو يقرر الصيام في رمضان
فيديو | شراحيلي : رمضان صعب على الأجانب في السعودية ورونالدو قرر الصيام لهذا السبب!
كشف شايع شراحيلي لاعب النصر السعودي السابق، عن قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصيام شهر رمضان ليومين فقط، خلال تجربته الحالية في دوري روشن.
شراحيلي تحدث إلى قناة "ثمانية" ودخل في مناقشات عن اللعب في شهر رمضان، متطرقًا إلى ظروف التدريبات وخوض المباريات وموقف اللاعبين الأجانب.
ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟ نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق يكشف أن هذين اللاعبين العظيمين لم يثيرا إعجابه بقدر ما أثاره المهاجم "الرائع"
لعب كيلور نافاس مع أعظم اللاعبين في العصر الحديث، من كريستيانو رونالدو إلى ليونيل ميسي. ومع ذلك، تجاهل الحارس الكوستاريكي الأسطوري كلا النجمين عند تسمية زميله الأكثر موهبة الذي شاهده على الإطلاق. عند التفكير في مسيرته، أوضح الفائز بثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا سبب ترك نجم برازيلي أكبر انطباع عليه خلال الفترة التي قضياها معًا في باريس.
علم النفس قال كلمته: هذه الألعاب خسرته كثيرًا.. كريستيانو رونالدو "الرياضي البارع" حتى عندما ظن البعض أنه "غير مُتزن"!
بينما يراه البعض تجسيدًا لـ"الإرادة البشرية" في أبهى صورها، يصفه آخرون بأنه صاحب شخصية "غير مُتزنة"؛ الحديث هُنا عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.
ورؤية رونالدو بأنه التجسيد الحقيقي لـ"الإرادة البشرية"، له ما يبرره بالفعل؛ وهو مواصلة اللاعب تحطيم الأرقام القياسية في عالم الساحرة المستديرة، رغم بلوغه سن الـ41.
أما من يصف الأسطورة البرتغالية بأنه شخصية "غير مُتزنة"؛ فيرجعون ذلك إلى تصرفات وتصريحات اللاعب المثيرة للجدل، إلى جانب ظهوره وهو يتحدث مع نفسه كثيرًا أثناء وبعد المباريات.
- Getty Images Sport
تعديل مواجهات النصر "الآسيوية"
"الهلال يتجنب هذا الفريق بالنخبة" .. بدر بالعبيد : النصر يتجه للغرب في رحلته الآسيوية والنهائي يقام بملعبه!
كشف بدر بالعبيد، المختص في شؤون الكرة الآسيوية، عن تغييرات في مشوار النصر ببطولة دوري أبطال آسيا 2 محددًا ملعب المباراة النهائية للمسابقة.
النصر حقق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات من البطولة، بالانتصار في 8 مباريات ذهابًا وإيابًا على كل من الاستقلال وجوا والزوراء وأركاداج، ليصل إلى دور الثمانية من أجل اللعب ضد الوصل الإماراتي.
النصر في دوري روشن السعودي
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026...
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي...
- Getty Images Sport
مشوار النصر في موسم 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "المركز الثاني" في جدول الترتيب، برصيد 52 نقطة من 21 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب "الصدارة".
أيضًا.. تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2"، كمتصدر لمجموعته بـ"العلامة الكاملة"؛ كما فاز على أركاداج التركماني، ذهابًا وإيابًا، بنتيجة (1-0) في كلتا المباراتين.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.