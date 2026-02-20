ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟ نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق يكشف أن هذين اللاعبين العظيمين لم يثيرا إعجابه بقدر ما أثاره المهاجم "الرائع"

بعد أن شارك في غرفة الملابس مع نجوم كرة القدم في كل من مدريد وباريس سان جيرمان، يتمتع نافاس بمنظور فريد حول العظمة. قضى الحارس المخضرم سنوات في حماية المرمى خلف رونالدو في إسبانيا قبل أن يلعب إلى جانب ميسي وكيليان مبابي في فرنسا. ومع ذلك، عندما طُلب منه تحديد الشخص الذي يتمتع بأكبر قدر من الموهبة الطبيعية، تجاوز نافاس الفائزين المتعددين بجائزة الكرة الذهبية.

كشف "الطيقو الطائر" أن نيمار هو اللاعب الذي أذهله حقًا في الملعب التدريبي وأثناء المباريات. على الرغم من السجلات التاريخية لميسي ورونالدو، أشار نافاس إلى موهبة البرازيلي غير المتوقعة وإتقانه للعب بكلتا القدمين باعتبارهما السمتين اللتين تميزانه عن كل زملائه الذين قابلهم على مدار عقدين من الزمن في المستوى الأعلى.

وقال نافاس لصحيفة AS: "نحن نتحدث عن نجوم عظماء وأفضل لاعبي العقود الماضية، ولكن بسبب موهبته على أرض الملعب، أثر نيمار عليّ كثيرًا. كان يفعل ما يريد بالكرة، سواء بالقدم اليسرى أو اليمنى. عندما رأيته في المباريات، شعرت أن الأمر يشبه اللعب مع أطفالي. نيمار لاعب رائع".