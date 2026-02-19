علم النفس قال كلمته: هذه الألعاب خسرته كثيرًا!.. كريستيانو رونالدو "الرياضي البارع" حتى عندما ظن البعض أنه "غير مُتزن"!

بينما يراه البعض تجسيدًا لـ"الإرادة البشرية" في أبهى صورها، يصفه آخرون بأنه صاحب شخصية "غير مُتزنة"؛ الحديث هُنا عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

ورؤية رونالدو بأنه التجسيد الحقيقي لـ"الإرادة البشرية"، له ما يبرره بالفعل؛ وهو مواصلة اللاعب تحطيم الأرقام القياسية في عالم الساحرة المستديرة، رغم بلوغه سن الـ41.

أما من يصف الأسطورة البرتغالية بأنه شخصية "غير مُتزنة"؛ فيرجعون ذلك إلى تصرفات وتصريحات اللاعب المثيرة للجدل، إلى جانب ظهوره وهو يتحدث مع نفسه كثيرًا أثناء وبعد المباريات.

ولذلك.. سنحاول في السطور القادمة، تقديم تفسير لبعض تصرفات رونالدو المثيرة؛ مع ربط ذلك ببعض الرياضات الأخرى، التي كان يُمكن أن يُمارسها..