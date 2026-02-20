Goal.com
مباشر
دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
team-logoالحزم
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت?

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره الحزم، في مواجهة ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأول بارك.

النصر يدخل المباراة وعينه على تحقيق الانتصار وانتظار أي تعثر محتمل للهلال قد يقود رفاق كريستيانو رونالدو إلى صدارة الدوري السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 21 فبراير 2026، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الحزم crest
الحزم
الحزم
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد الحزم

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جلال القادري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والحزم في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
0/5

الحزم
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين النصر والحزم في المباريات الخمس الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

الحزم

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

17

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026

