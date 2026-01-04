أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | الحمدان يدرس فسخ عقده مع الهلال من أجل العالمي .. وغريب يضع شرطًا للاستمرار!
- Getty Images Sport
الحمدان يفكر في فسخ عقده للانتقال إلى النصر
كشف الإعلامي علي العنزي عن تطورات جديدة تخص مستقبل مهاجم الهلال عبدالله الحمدان، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وأوضح العنزي أن الحمدان أبدى رغبته في فسخ عقده مع نادي الهلال، من أجل الانتقال إلى صفوف نادي النصر خلال الفترة الحالية، في خطوة قد تشعل سوق الانتقالات المحلية.
وأشار إلى أن عقد عبدالله الحمدان مع الهلال ينتهي بشكل كامل بعد خمسة أيام فقط من إغلاق فترة الانتقالات، وهو ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة بشأن مستقبله، سواء بالفسخ المبكر أو الانتظار حتى نهاية العقد.
وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مصير اللاعب، في ظل ترقب جماهيري واسع لما ستسفر عنه هذه التطورات، خاصة مع حساسية الانتقال المحتمل بين الغريمين الهلال والنصر.
- Getty Images Sport
عبد الرحمن غريب يشترط المشاركة للاستمرار مع النصر
اشترط عبد الرحمن غريب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الحصول على مساحة أكبر من المشاركة داخل المستطيل الأخضر، من أجل الموافقة على تمديد عقده مع النادي، في ظل رغبته في ضمان تواجد منتظم خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت صحيفة "الرياضية" أن غريب يسعى إلى زيادة عدد دقائق لعبه، بهدف تعزيز فرصه في الانضمام إلى قائمة المنتخب السعودي، الذي يستعد لخوض الاستحقاق العالمي المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل.
ودخل اللاعب حاليًا الفترة الحرة من عقده، والتي تخوله التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الحاجة لموافقة إدارة النصر، ما فتح باب الاهتمام أمام عدة أندية ترغب في ضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية، المقرر انطلاقها يوم الإثنين 5 يناير.
وأفادت الصحيفة ذاتها بوجود اهتمام من نادي الاتحاد، إلى جانب نادٍ عاصمي آخر، بالتعاقد مع غريب خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل تبقي ستة أشهر فقط على نهاية عقده الحالي.
ورغم العروض والاهتمام المتزايد، لم يُغلق عبد الرحمن غريب باب الاستمرار مع النصر، إلا أن قراره النهائي يظل مرهونًا بمدى اعتماد الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، عليه ومنحه فرصًا أكبر للمشاركة في المباريات.
يُذكر أن غريب انضم إلى صفوف النصر في صيف عام 2022 بعقد يمتد لأربعة مواسم، قادمًا من النادي الأهلي، خلال فترة رئاسة مسلي آل معمر، الرئيس السابق للنادي.
- Getty Images Sport
تقرير "الإثنين" يحدد موقف سيماكان أمام القادسية
ينتظر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، تسلُّم التقرير الطبي النهائي الخاص بالمدافع الفرنسي محمد سيماكان، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقررة مساء الإثنين.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن نتائج الفحوصات الطبية ستلعب الدور الحاسم في تحديد موقف سيماكان من المشاركة في مواجهة القادسية، المقررة يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، أو تأجيل عودته إلى حين اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية قبل مباراة الديربي المرتقبة أمام الهلال، والمقررة يوم 12 يناير الجاري.
وفي السياق ذاته، يستأنف لاعبو النصر تدريباتهم الإثنين، عقب الإجازة القصيرة التي منحها الجهاز الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضية.
ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، مع اقتراب ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة.
عبدالإله العمري لاعب عانى كثيرًا في الموسم الحالي..
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
انطلق فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، موسم 2025-2026 بطريقة مثيرة للإعجاب، على الرغم من الخسارة المؤلمة في نهائي كأس السوبر السعودي.
النصر ودّع البطولة بعد مواجهة مثيرة أمام الأهلي، حسمت بركلات الترجيح، بعدما نجح الفريق النصراوي في عبور عقبة الاتحاد في نصف النهائي، ليواصل إثارة الجماهير في بداية الموسم.
أما على صعيد دوري روشن السعودي، فقد بدأ العالمي موسمه بشكل مثالي، محققًا الفوز في أول عشر مباريات، قبل أن يتعادل إيجابيًا 2-2 مع الاتفاق، محققًا بداية قوية رغم توقف سلسلة الانتصارات ثم خسر على يد الأهلي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة.
وفي البطولة القارية، لم يترك النصر أي مجال للشك، بعد فوزه في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا “2”، ليضمن التأهل رسميًا إلى دور ثمن النهائي، كما تخطى عقبة نادي جدة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
لكن الصدمة الكبرى جاءت في 28 أكتوبر 2025، حين تعرض النصر لخسارة مفاجئة أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، في ليلة أظهرت أن البطولات المحلية ما زالت تحمل مفاجآت صعبة على العالمي.