أخبار الاتحاد اليوم | رحيل "مؤكد" للثنائي في الصيف .. ورونالدو يرافق نجم باريس في تشكيل دانيلو بيريرا!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، أوصت الإدارة، بعدم تجديد عقد الثنائي عوض الناشري وعبد العزيز البيشي، في ظل دخول اللاعبين في الفترة الحرة من عقديهما خلال يناير المُقبل، ما يتزامن مع آخر 6 شهور في العقد.

ووفق توصية اللجنة الفنية، فإن الإدارة الاتحادية تتجه نحو الاكتفاء باستمرار اللاعبين حتى نهاية عقديهما في الصيف، ومن ثم رحيلهما بشكل حر، دون اتخاذ أي خطوات إضافية.

ويلعب عوض الناشري في صفوف الاتحاد، منذ تصعيده للفريق الأول في صيف 2020، فيما شارك اللاعب في 6 مباريات فقط خلال الموسم الجاري "2025-2026"، بإجمالي 209 دقيقة.

أما عن عبد العزيز البيشي، فإن المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لا يعول عليه كثيرًا، علمًا بأن اللاعب لم يلعب سوى 21 دقيقة فقط، خلال مباراتين بدوري روشن، في الموسم الحالي.