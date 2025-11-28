أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أربك حسابات الجهاز الفني، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية، مساء الخميس، قبل 24 ساعة من مغادرة بعثة الليث إلى جدة، استعدادًا لملاقاة الاتحاد، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتواجد كاراسكو في إحدى العيادات المختصة في فرنسا، برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة الاتفاق، وتسببت في غيابه عن لقاء الأخدود في الجولة التاسعة.

ورغم عدم الجزم بشكل نهائي، بشأن غياب كاراسكو عن قمة الاتحاد، إلا أن جماهير الشباب، تتنفس الصعداء بمشاركة عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق، الذي عاد إلى الملاعب بعد الإصابة، ونجح في تسجيل أول أهدافه في دوري روشن "2025-2026"، في مباراة الأخدود.

إما الآن أو أبدًا: حمد الله ونفض عار أزماته في منتخب المغرب .. وغبار أمريكا مع الهلال!

أيام قلائل تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العرب "قطر 2025"، في نسختها الثانية تحت مظلة الفيفا، والتي تقام خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

النسخة الأولى في 2021، حملت معها ذكريات لا تنسى، بدءًا من حفل الافتتاح وعزف نشيد مجمع للبلاد العربية، وحضور الإثارة الفنية والمتعة التكتيكية فوق أرض الملعب، رغم أن بعض المنتخبات لم تذهب بنجوم الصف الأول، فضلًا عن بعض الغرائب والطرائف.

وأسفرت قرعة كأس العرب 2025، عن أربع مجموعات؛ حيث تضم الأولى "تونس، سوريا، قطر، فلسطين"، والثانية "المغرب، جزر القمر، السعودية، سلطنة عمان"، والثالثة "مصر، الكويت، الأردن، الإمارات"، والرابعة "الجزائر، السودان، العراق، البحرين".