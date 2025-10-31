أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | بلانيس ينافس برشلونة والريال على موهبة إسبانية .. وجدل "الانضباط" بين إنقاذ الجماهير وقسوة العقوبة!
- AFP
قرارات الانضباط تثير الجدل في كلاسيكو الاتحاد والهلال
بين إصابة نجم الزعيم وعدم المساواة .. عقوبات كلاسيكو الاتحاد والهلال تُثير الجدل!
أثارت عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة السعودي، بشأن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، الجدل الكبير بين الجماهير.
فيديو | "الانضباط" تجاهلت اللقطة! .. حقيقة "إخفاء" واقعة نجم الهلال المثيرة لمنع معاقبة جمهور الاتحاد
أشعلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك على خلفية قراراتها، بخصوص الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين وثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعلى رأس القرارات التي أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ تلك المتعلقة بالكلاسيكو الكبير بين الاتحاد والهلال، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.
الهلال فاز (2-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يوم 24 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
"أندية دوري روشن ويلو خذلتهم" .. خيبة أمل في اتحاد الكرة السعودي بسبب تجاهل استبيان اللوائح والقوانين!
كشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعلاقة الأندية السعودية باتحاد كرة القدم، موضحًا وجود ضعف واضح في تفاعل معظم الأندية مع مبادرة أطلقها الاتحاد مؤخرًا لتطوير الأنظمة واللوائح.
- social gfx
أزمة انتحال شخصية .. وتحذير سيميتش من تدمير مسيرته
"وضعتني في مشكلة مع والدته" .. والد مدافع الاتحاد يكشف عن أزمة بعد انتحال مشجع نصراوي شخصية نجله
رغم مرور يومين على الكلاسيكو الكبير بين النصر والاتحاد، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلا أن أصداءه لا تزال تهز الشارع الرياضي السعودي، حتى الآن.
الاتحاد حجز بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد الفوز (2-1) على نادي النصر، مساء يوم الثلاثاء الماضي.
فوز العميد الاتحادي على الفريق النصراوي؛ جاء رغم اللعب لمدة 41 دقيقة بـ"نقصٍ عددي"، بعد طرد الظهير الأيمن أحمد الجليدان.
"سيقضي على مسيرته إذا واصل هذه السلوكيات"! .. تحذيرات قوية بسبب صور لنجم الاتحاد في صحراء السعودية
يعيش نادي الاتحاد ونجومه، على وقع احتفالات الفوز ضد عملاق الرياض النصر، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
ووسط احتفالات نجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بالفوز على نادي النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ انتشرت صور للمدافع الصربي الشاب جان كارلو سيميتش.
"إن شاء الاتحاد سيحقق الدوري" .. وليد الفراج يسخر من تصريح مفاجئ لطلال حاجي بعد تعادل الرياض مع الأهلي!
سخر الإعلامي وليد الفراج من طلال حاجي مهاجم نادي الرياض، المعار من صفوف الاتحاد خلال الموسم الحالي، بعد تصريحاته عقب مباراة الأهلي.
أهدر فريق الأهلي السعودي نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على صدارة دوري روشن للمحترفين، بعد تعادله المخيب أمام ضيفه الرياض بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.
أزمة مفاجئة .. الرابطة السعودية تمنع لاعب الاتحاد المعار إلى الرياض من المشاركة ضد الأهلي و"السبب غامض"!
يوم بعد آخر.. تظهر بعض القضايا "الغريبة" في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وسط غموض بشأن المتسبب فيها.
آخر هذه القضايا؛ تلك المتعلقة بمباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الرياض، مساء الخميس.
الأهلي يستضيف فريق الرياض الأول لكرة القدم، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
- Getty Image/ GOAL AR
صراع برشلونة وريال مدريد على موهبة إسبانية
بلانيس يُواصل اصطياد المواهب .. الاتحاد يُنافس ريال مدريد وبرشلونة على موهبة إسبانيا
يتبع رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي استراتيجية خاصة في سوق الانتقالات تعتمد على اصطياد المواهب الشابة من مختلف أندية أوروبا، وقد نجح في ضم البعض مثل أوناي هيرنانديز ومحمد دومبيا وروجر فيرنانديز، ويُنافس الآن ريال مدريد وبرشلونة على هدف جديد. فمن هو وما القصة؟
ثنائي النصر والاتحاد قدّم السبت فوجد الأحد! .. عندما رفعت السعودية مبدأ "ما حُرِم على ليونيل ميسي حلال لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما"
جميع عشاق الساحرة المستديرة يعلمون أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كان في طريقه للانتقال إلى دوري روشن السعودي صيف 2023؛ قبل أن يغيّر وجهته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم.
لكن.. الأنباء تضاربت بشأن سبب تحوّل وجهة ميسي إلى الدوري الأمريكي، بدلًا من المملكة العربية السعودية؛ حيث أرجعت بعض التقارير هذا الأمر، إلى رغبة عائلة الأسطورة الأرجنتينية في العيش بالولايات المتحدة.
ومن ناحيتها.. زعمت تقارير أخرى بأن تحوّل وجهة ميسي من المملكة إلى الولايات المتحدة؛ جاءت بعد الاختلاف على بعض الشروط مع المسؤولين السعوديين، إلى جانب إغراءات شركاتٍ عالمية للأسطورة الأرجنتينية للانتقال إلى الدوري الأمريكي.
الاتحاد يطمح لعبور الخليج بعد إنجاز الكأس
موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يستعد الاتحاد لمواجهة مضيفه الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ويدخل النمور اللقاء وعينهم على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في الحفاظ على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن فاز بلقب الموسم الماضي.