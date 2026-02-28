Goal.com
أخبار الاتحاد اليوم | صراع أمريكا وإيران يهدد الآسيوية .. جدل لقطة فابينيو ومدرب الخليج يستغل الهلال!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 28 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت الموافق 20 فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • Fabinho Ittihad Navbahor AFCCL 2024Getty

    جدل حول لقطة فابينيو

    أثار البرازيلي فابينيو تفاريس، حالة من الجدل، في مباراة الخليج، على خلفية ركل ساق كوربيليس، داخل منطقة الجزاء، فيما قرر الحكم محمد الهويش، عدم احتساب ركلة جزاء، الأمر الذي فجر غضب المدير الفني جورجيوس دونيس، ليعترض على الحكم الذي إشهار بطاقة حمراء في وجهه.

    ونشر نادي الخليج، بيانًا رسميًا، للإعراب عن الاستياء تجاه تكرار الأخطاء التحكيمية، التي شهدتها مباريات الفريق خلال الموسم الرياضي الجاري، وآخرها حرمان الفريق من ركلة جزاء واضحة وصريحة.

    في المقابل، كشف الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني، عن صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الخليج، في الدقيقة 58، بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة التي شهدت لقطة فابينيو.

    عين على الحكم | الهويش منقذ الكبار .. الاتحاد ينجو من تهور نجمه ومدرب الخليج ينفجر غضبًا!

    شهدت مباراة الاتحاد والخليج، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم محمد الهويش، الذي أثار غضب المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس.

    وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم محلي لإدارة مباراة الاتحاد والخليج، المقامة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، بقيادة محمد الهويش، ويعاونه خلف الشمري وياسر السلطان، ومحمد أبو شقارة حكمًا رابعًا، فيما يدير فيصل البلوي تقنية الفيديو، ومحمد الحنفوش كحكم فيديو مساعد.

  • Georgios Donis Khaleej Ittihad Mohamed Al-Hoishsocial gfx

    مدرب الخليج يكشف حواره لحكم مباراة الاتحاد

    "هذا لم يحدث مع الهلال": دونيس يكشف ما قاله للهويش بعد طرده .. وكونسيساو يفسر تغيير مركز نجم الاتحاد!

    وجه اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، اتهامًا صريحًا لحكام مباراة الاتحاد، بالتسبب في خسارة فريقه، في مباراة الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

    في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، حقق الاتحاد فوزه بهدف دانيلو بيريرا، في الدقيقة 52، بعد استغلاله تمريرة محمدو دومبيا من ركلة ركنية.

    ورفع الاتحاد رصيده إلى 42 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخليج عند 27 نقطة، في المركز الحادي عشر.

    فيديو | وسط اشتعال الجدل التحكيمي .. وليد الفراج يتوقع هذا القرار الحاسم بالدوري السعودي مع نهاية الموسم

    في ظل الجدل التحكيمي المتواصل في دوري روشن السعودي، خرج وليد الفراج بتوقع عن قرار قادم مع نهاية الموسم الحالي.

    القرارات الجدلية في تزايد مستمر في المسابقة على مدار الجولات الماضية، مما جعل الفراج يؤمن بخروج رئيس لجنة الحكام بعد نهاية هذا الموسم.

    "حاسبوه قبل معاقبة مدرب الخليج" .. مطالب جديدة باتخاذ إجراءات مشددة ضد جورج جيسوس!

    أثار اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الخليج، حالة من الضجة بعد اتهامه للحكم محمد الهويش، بالتسبب في خسارة فريقه أمام الاتحاد، بالجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

    فابينيو "منحوس" أمام الخليج وديابي يرفع شعار الأنا .. ماذا لو رد الاتحاد "الصاع صاعين" للهلال؟

    وعاد الاتحاد للفوز في دوري روشن، بعد تعادلين مع الهلال والحزم، ليحقق انتصارًا صعبًا على الخليج بنتيجة (1-0)، في مباراة الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

  • الصراع العسكري يهدد بتأجيل المواجهات الآسيوية

    بسبب الصراع العسكري بين إيران وأمريكا .. اجتماع عاجل لحسم مصير البطولات الآسيوية من التأجيل

    تسبب الصراع العسكري الدائر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في توتر وغموض، حول موقف المباريات المقرر إقامتها في المسابقات الآسيوية خلال هذا الأسبوع.

    حالة من التصعيد العسكري حدثت خلال الساعات القليلة الماضية، مع استمرار الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما جعل الأخيرة ترد بضرب بعض القواعد العسكرية، مما انعكس بالسلب على منافسات كرة القدم بالمنطقة.

  • Ramon Planes IttihadGetty

    حديث بلانيس غير مقنع

    "حديثه لم يقنعني" .. شهادة اتحادية تثير الجدل حول رامون بلانيس بعد اجتماع فهد سندي!

    بين مناسبة وأخرى، يأتي مستقبل الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد، ليثير حالة من الجدل، بين اهتمام عروض أوروبية، أو رحيل محتمل عن قلعة العميد.

    ووسط شائعات ربطت اسم بلانيس بالهلال، نشرنا تحليلًا حول مدى ملاءمة رامون لخطوة الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بالزعيم، فيما يتعلق بتشكيل فريق إداري، يضم محللي أداء، ومحللي بيانات وعدد من الكشافين.

    أقوى من دراما رمضان.. عندما قهر نمور جدة المستحيل في الأراضي الكورية!

    في ليالي شهر الصيام تتسابق الشاشات لعرض أذكى الحبكات الدرامية ومحاولة جذب انتباه المشاهدين وتثبيت عيونهم أمام الشاشة.

    لكننا في سلسلة أقوى من دراما رمضان عبر موقع جول نثبت لكم أن الساحرة المستديرة تمتلك سيناريوهات تتجاوز أقصى طموحات كتاب السيناريو والمؤلفين. 

  • الاتحاد في دوري روشن السعودي

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 24 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

    وقاريًا، نجح الاتحاد في بلوغ المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، ليضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب آل نهيان، والإياب في ملعب الإنماء، خلال يومي 3 و10 مارس.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

